Infiltrados e incertidumbre: Victoria podría descender en Liga Nacional y así se vive el ambiente

EL HERALDO te muestra las mejores postales de la previa del partido entre Victoria y Real España en Liga Nacional.
El estadio Ceibeño albergará una noche histórica este jueves 20 de abril del 2026.
Victoria, uno de los equipos queridos de La Ceiba, podrían dejar el máximo circuito del fútbol hondureño.
En frente tendrá a Real España, con quien deberá sacar puntos y esperar una combinación de resultados para lograr la permanencia.
La máquina se ubica en el segundo lugar del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional y llegó desde tempranas horas al coloso de la novia de Honduras.
El equipo de Jeaustin Campos llega con la tarea de ganar para ser cabeza de serie en las triangulares finales.
El resto es grande para los dos equipos, pero eso queda en la cancha.
El exjugador catracho Wilmer Crisanto0 compartió con Lahera y Danilo Palacios. Todo es ambiente sano.
Fuera de la cancha todo es amistad y armonía. En esta postal podemos ver al técnico Hernán Medina del Victoria, compartiendo con el jugador de Real España Eddie Hernández.
El cuerpo técnico de Victoria puso a tono a todos sus futbolistas de cara al arranque de esta batalla.
La Policía Nacional blindó el estadio y estará dando seguridad a los aficionados.
Aficionados del Victoria creen en el milagro y estarán apoyando a su equipos hasta el último suspiro.
Las camisetas de los equipos de Liga Nacional están a la venta en las afueras del estadio como de costumbre.
Said Martínez estará a cargo del arbitraje de este día. Es el mejor juez central del país, incluso estará en el Mundial 2026.
El infiltrado del día apareció felíz y positivio.
Es una aficionado del Vida, que dejó los colores atrás y se volcó al estadio de La Ceiba a apoyar al Victoria,
Vida y Victoria son los equipos históricos de La Ceiba y rivales, El equipo cocotero descendió hace unos años a segunda división.
Todo está servido y el partido arranca a partir de las 7:00 de la noche.
"Para el que cree todo es posible", el lindo cartel que llevó esta aficionada de la Jaiba Brava.