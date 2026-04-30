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Infiltrados e incertidumbre: Victoria podría descender en Liga Nacional y así se vive el ambiente

La Ceiba podría vivir una noche triste o de felicidad, si el equipo de sus amores logra quedarse en primera división

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 17:54
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EL HERALDO te muestra las mejores postales de la previa del partido entre Victoria y Real España en Liga Nacional.

 Fotos: Mauricio Ayala y Esaú Ocampo.
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El estadio Ceibeño albergará una noche histórica este jueves 20 de abril del 2026.

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Victoria, uno de los equipos queridos de La Ceiba, podrían dejar el máximo circuito del fútbol hondureño.

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En frente tendrá a Real España, con quien deberá sacar puntos y esperar una combinación de resultados para lograr la permanencia.

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La máquina se ubica en el segundo lugar del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional y llegó desde tempranas horas al coloso de la novia de Honduras.

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El equipo de Jeaustin Campos llega con la tarea de ganar para ser cabeza de serie en las triangulares finales.

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El resto es grande para los dos equipos, pero eso queda en la cancha.

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El exjugador catracho Wilmer Crisanto0 compartió con Lahera y Danilo Palacios. Todo es ambiente sano.

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Fuera de la cancha todo es amistad y armonía. En esta postal podemos ver al técnico Hernán Medina del Victoria, compartiendo con el jugador de Real España Eddie Hernández.

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El cuerpo técnico de Victoria puso a tono a todos sus futbolistas de cara al arranque de esta batalla.

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La Policía Nacional blindó el estadio y estará dando seguridad a los aficionados.

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Aficionados del Victoria creen en el milagro y estarán apoyando a su equipos hasta el último suspiro.

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Las camisetas de los equipos de Liga Nacional están a la venta en las afueras del estadio como de costumbre.

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Said Martínez estará a cargo del arbitraje de este día. Es el mejor juez central del país, incluso estará en el Mundial 2026.

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El infiltrado del día apareció felíz y positivio.

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Es una aficionado del Vida, que dejó los colores atrás y se volcó al estadio de La Ceiba a apoyar al Victoria,

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Vida y Victoria son los equipos históricos de La Ceiba y rivales, El equipo cocotero descendió hace unos años a segunda división.

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Todo está servido y el partido arranca a partir de las 7:00 de la noche.

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"Para el que cree todo es posible", el lindo cartel que llevó esta aficionada de la Jaiba Brava.

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