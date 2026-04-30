Real Madrid en llamas: Arbeloa no quiere a leyenda del club y le informan que no volverá a jugar

Se destapa información negativa en la casa blanca: Arbeloa no toma en cuenta a leyenda del Real Madrid y lo margina por el resto de la temporada.
Por segundo año consecutivo, el Real Madrid se quedará sin títulos. Eliminados de Copa y Champions League, el conjunto merengue necesita un verdadero milagro para seguir peleando por una Liga que acaricia el Barcelona, líder de la competencia a falta de cinco fechas para el cierre.
La crisis deportiva del equipo no solo se refleja en los resultados, sino también en el mismo vestuario. El técnico Álvaro Arbeloa acumuló más críticas durante las últimas semanas y gran parte es por el trato que le ha dado a una de las leyendas de la institución.
De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española, el entrenador ya no contempla al capitán Dani Carvajal en sus planes y tendría decidido no brindarle minutos por lo que resta de la campaña.
Para muchos aficionados, es inaceptable la actitud que ha tenido Arbeloa con uno de los referentes del Real Madrid, a tal punto que lo ha humillado en un par de ocasiones.
Una muestra clara es cuando, en lugar de contar con un recuperado Carvajal, el DT determinó darle minutos al canterano David Jiménez en un duelo contra el Valencia en Mestalla.
El madridismo sigue sin enternader el motivo por el cual Carvajal ha tenido un papel tan residual, aunque es cierto que ya no está en su mejor versión. Desde que se rompió la rodilla a finales de 2024, el lateral no ha podido recuperar su puesto en la formación titular.
Carvajal ha cometido algunos errores graves y ha quedado demostrado que ya no está preparado para ser titular indiscutible,ni para jugar los partidos decisivos.
Sin embargo, tampoco se puede decir que su principal rival por la titularidad, Trent Alexander-Arnold, haya estado mucho mejor que él. Precisamente por esta razón, creen que el defensor español se ha merecido más oportunidades.
"El problema es que no tiene espacio en los planes de Arbeloa y únicamente ha jugado en situaciones de extrema necesidad. Un gesto que muchos creen que es una venganza", apunta El Nacional.
Y es que Arbeloa no perdona que Carvajal lo jubilara y fuera el responsable de su salida del Real Madrid hace una década. Ahora, se ha tomado la justicia por su cuenta, relegando a su excompañero al ostracismo.
Y como explican desde la citada fuente, el joven entrenador tiene decidido continuar con el mismo 'modus operandi', así que no cederá a las críticas ni a las recomendaciones que ha recibido por el 'caso Carvajal'.
"Arbeloa dejará a Dani en el banquillo durante todo lo que queda de curso, y parece muy complicado que vuelva a vestirse de corto", señala el mismo medio.
Además, al técnico no le habría gustado el gesto del capitán en el empate contra el Betis. Carvajal fue captado desde el banquillo criticando a Alexander-Arnold, aduciendo que el inglés andaba caminando y no corriendo por el campo.
En ese mismo partido, Carvajal se fue directo al vestuario antes de que el Betis empatara en la última jugada (1-1) y sonara el pitazo final. Arbeloa le tiró una mirada que prácticamente lo condenó.
Carvajal no ha sido titular desde el 7 de abril cuando los blancos igualaron 1-1 en el Bernabéu frente al Girona. Su contrato expira el 30 de junio y aún no hay pláticas para su posible renovación, por lo que afronta un triste final en un club donde ganó todos los títulos posibles.