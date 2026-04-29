De campeón con Olimpia a jugar fútbol sala: la nueva vida de Matías Garrido

El argentino Matías Garrido jugó en Olimpia entre 2019 y 2021. Cinco años después sorprende tras haberse retirado.
En 2019, Matías Garrido fue uno de los primeros refuerzos de la era Pedro Troglio en Olimpia, logrando hacerse un espacio dentro del equipo titular con la dirección técnica del argentino.
En los cuatro torneos que estuvo con los merengues, Garrido se destacó por su buena técnica, especialidad a balón parado y liderazgo en la mitad de la cancha.
Como jugador de Olimpia, Matías Garrido ganó tres títulos de Liga Nacional entre 2019-2021, dejando un buen recuerdo entre la afición merengue.
Tras su salida del Rey de Copas, Garrido fichó por el Desamparados de la Tercera División de Argentina, club en donde pasó sus últimos años como futbolista.
En 2025, el volante anunció su retiro del fútbol con 39 años, sin embargo, se mantiene ligado al deporte.
El exjugador del Olimpia asumió la dirección técnica del club Peñarol Sede de la ciudad de San Juan, en donde también trabaja en el centro de alto rendimiento.
En sus primeros pasos como entrenador, Garrido ha mostrado su interés por trabajar en la formación de nuevos talentos.
Pero eso no es todo, ya que Garrido sigue ligado al deporte gracias al fútbol sala. Actualmente el mediocampista juega para el Villa Porres en la Liga Sanjuanina.
Garrido cambió los engramillados por la duela y aún mantiene el toque que siempre le caracterizó a la hora de tener el balón en los pies.
Cinco años después de abandonar las filas del Olimpia, el deporte sigue formando una parte importante de la vida de Matías Garrido.
El tricampeón con Olimpia ha logrado mantener una vida tranquila junto a su familia a la par de su nueva faceta como entrenador.