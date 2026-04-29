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De campeón con Olimpia a jugar fútbol sala: la nueva vida de Matías Garrido

Matías Garrido, recordado por su paso en Olimpia, dijo adiós al fútbol en 2025 y así es su nueva vida en su país natal, en donde se mantiene ligado al deporte

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 16:57
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El argentino Matías Garrido jugó en Olimpia entre 2019 y 2021. Cinco años después sorprende tras haberse retirado.

 Fotos: Cortesía redes sociales
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En 2019, Matías Garrido fue uno de los primeros refuerzos de la era Pedro Troglio en Olimpia, logrando hacerse un espacio dentro del equipo titular con la dirección técnica del argentino.

 Foto: Archivo El Heraldo
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En los cuatro torneos que estuvo con los merengues, Garrido se destacó por su buena técnica, especialidad a balón parado y liderazgo en la mitad de la cancha.

 Foto: Archivo El Heraldo
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Como jugador de Olimpia, Matías Garrido ganó tres títulos de Liga Nacional entre 2019-2021, dejando un buen recuerdo entre la afición merengue.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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Tras su salida del Rey de Copas, Garrido fichó por el Desamparados de la Tercera División de Argentina, club en donde pasó sus últimos años como futbolista.

 Foto: Cortesía
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En 2025, el volante anunció su retiro del fútbol con 39 años, sin embargo, se mantiene ligado al deporte.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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El exjugador del Olimpia asumió la dirección técnica del club Peñarol Sede de la ciudad de San Juan, en donde también trabaja en el centro de alto rendimiento.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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En sus primeros pasos como entrenador, Garrido ha mostrado su interés por trabajar en la formación de nuevos talentos.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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Pero eso no es todo, ya que Garrido sigue ligado al deporte gracias al fútbol sala. Actualmente el mediocampista juega para el Villa Porres en la Liga Sanjuanina.

 Foto: Cortesía
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Garrido cambió los engramillados por la duela y aún mantiene el toque que siempre le caracterizó a la hora de tener el balón en los pies.

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Cinco años después de abandonar las filas del Olimpia, el deporte sigue formando una parte importante de la vida de Matías Garrido.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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El tricampeón con Olimpia ha logrado mantener una vida tranquila junto a su familia a la par de su nueva faceta como entrenador.

 Foto: @matias_garrido23 en Instagram
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