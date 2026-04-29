¿En qué consiste la "Ley Vinicius" que entrará en vigencia en el Mundial 2026?

Conozca todos los detalles acerca de la "Ley Vinicius" propuesta por la FIFA.
La International Football Association Board (IFAB) aprobó por unanimidad dos cambios al reglamento del fútbol que contemplan la expulsión de futbolistas que se tapen la boca al encararse con un rival y a los que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.
Popularmente llamada como la "Ley Vinicius" por el incidente que tuvo el brasileño con el futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, durante un partido de Champions para evitar este tipo de episodios.
Fue justamente este caso el que dio pie para que la FIFA solicitara a la IFAB, instancia encargada de los reglamentos del fútbol, sancionar estos comportamientos.
En aquella ocasión, el delantero argentino se acercó a Vinicius con las manos tapando su boca para soltar un insulto contra el brasileño, quien denunció lo ocurrido ante el árbitro, que tomó la determinación de detener el partido por varios minutos.
Varias semanas después de aquel polémico partido, la investigación de la UEFA concluyó que la conducta de Prestianni fue de naturaleza homofóbica, no racista, por lo que terminó imponiéndole una sanción de seis partidos.
A raíz de la tardanza en el proceso de investigación, el presidente Gianni Infantino señaló que era necesario regular el hecho de que los futbolistas se tapen la boca cuando se acerquen a un rival.
“Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado. Debe existir la presunción de que dijo algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca”, explicó el mandamás de la FIFA.
Otro cambio aprobado mientras se celebra el Congreso de la FIFA en Vancouver es que el árbitro tendrá la potestad de expulsar a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en forma de protesta ante una decisión del colegiado.
Esta norma también se extiende a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los jugadores a retirarse del campo.
En caso de que un equipo provoque la suspensión del partido por esta vía, se declarará su derrota.
Desde la FIFA han mostrado su rechazo contra la discriminación, por lo cual consideran que el Mundial 2026 sea el punto de partida para impulsar estas medidas.