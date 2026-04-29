Fue una de las jóvenes promesas de Motagua y esta es la dura realidad de Yostin Obando

Se postulaba como una de las jóvenes promesas con gran futuro por delante en Motagua, pero esta es la actualidad que vive Yostin Obando.
Yostin Obando, hijo de la leyenda de Motagua César "Nene" Obando, refleja un momento complejo en su carrera tras quedar fuera del fútbol profesional.
A sus 22 años, el mediocampista atraviesa una pausa que genera incertidumbre sobre su futuro.
Luego de finalizar su contrato con Motagua, no logró concretar su fichaje con ningún equipo del país.
El pasado mercado de fichajes intentó regresar al primer equipo azul durante la pretemporada, pero no dio resultados positivos.
El técnico Javier López no quedó convencido con su rendimiento y lo dejó fuera de sus planes.
Tampoco encontró espacio en las reservas, lo que terminó por cerrarle puertas dentro del club.
Su nombre sonó para Platense, pero las negociaciones no prosperaron.
Esta falta de oportunidades lo dejó completamente sin equipo para el 2026.
Recientemente, fue visto participando en torneos de carácter aficionado en la capital.
El propio jugador ha compartido en redes sociales evidencias de su actividad en fútbol burocrático juvenil.
La carrera del hijo del “Nene” Obando, que comenzó con grandes expectativas, hoy luce estancada.