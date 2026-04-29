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Fue una de las jóvenes promesas de Motagua y esta es la dura realidad de Yostin Obando

Luego de finalizar su contrato con Motagua, no logró concretar su fichaje con ningún equipo del país

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 13:03
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Se postulaba como una de las jóvenes promesas con gran futuro por delante en Motagua, pero esta es la actualidad que vive Yostin Obando.

Fotos: Cortesía.
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Yostin Obando, hijo de la leyenda de Motagua César "Nene" Obando, refleja un momento complejo en su carrera tras quedar fuera del fútbol profesional.
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A sus 22 años, el mediocampista atraviesa una pausa que genera incertidumbre sobre su futuro.
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Luego de finalizar su contrato con Motagua, no logró concretar su fichaje con ningún equipo del país.
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El pasado mercado de fichajes intentó regresar al primer equipo azul durante la pretemporada, pero no dio resultados positivos.
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El técnico Javier López no quedó convencido con su rendimiento y lo dejó fuera de sus planes.
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Tampoco encontró espacio en las reservas, lo que terminó por cerrarle puertas dentro del club.
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Su nombre sonó para Platense, pero las negociaciones no prosperaron.
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Esta falta de oportunidades lo dejó completamente sin equipo para el 2026.
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Recientemente, fue visto participando en torneos de carácter aficionado en la capital.
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El propio jugador ha compartido en redes sociales evidencias de su actividad en fútbol burocrático juvenil.
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La carrera del hijo del “Nene” Obando, que comenzó con grandes expectativas, hoy luce estancada.
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