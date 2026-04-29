Subcampeón de la MLS se queda sin estadio y planea polémica mudanza a Las Vegas

Esta es la razón por la que el Vancouver Whitecaps tendrá que abandonar el BC Place en la ciudad canadiense.
El Vancouver Whitecaps, vigente subcampeón de la MLS y de la Concacaf Champions Cup, se vería forzado a marcharse de Canadá y mudarse a Las Vegas, Estados Unidos, a raíz de una serie de problemas administrativos.
De acuerdo con The Athletic, el club en donde juega Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014, enfrenta varios inconvenientes que lo forzarían a irse a Las Vegas, lo cual abriría una serie de dificultades para la franquicia.
Según los reportes, la mala repartición de utilidades, contrato de alquiler por expirar y la falta de interés por parte de patrocinadores orillarían al club a tener que irse a Nevada esta temporada.
El club fue puesto a la venta y se esperaba que alguno de los inversores pudiera mantenerlo en Canadá, sin embargo, esto no ha sido posible debido a que no ha surgido ninguna "oferta viable" para mantener al club en la ciudad.
Hasta 100 grupos inversores entablaron conversaciones formales para adquirir a los Whitecaps, sin embargo, no llegaron a buen puerto debido a las dificultades que representaba esto.
Si bien el equipo ha tenido éxitos deportivos como ser finalista de la pasada Concacaf Champions Cup y de la MLS, además de contar con un buen promedio de asistencia (24 mil aficionados por partido) la parte administrativa es todo un desafío para la franquicia canadiense.
Sus ganancias se han visto trastocadas por el alquiler del BC Place, sede del Mundial 2026, que pertenece a una entidad manejada por el gobierno provincial de Columbia Británica.
El contrato de renta obliga al Vancouver Whitecaps a pagar 325 mil dólares anuales al gobierno provincial, además de destinar un monto de 4,15 dólares por cada entrada vendida.
A la hora de revisar el reparto de ganancias el porcentaje de los Whitecaps solo representa un 12%, lo que refleja las pérdidas que sufren por cada partido en el BC Place.
"Ahora mismo, 2026 ha sido peor año financiero para nosotros que 2025. Hemos sido el segundo mejor equipo en Norteamérica y hemos sido, de nuevo, el último en ganancias en toda la MLS. Y eso no puede ser. En este momento, nadie, ni una persona está interesada en comprar siquiera el 1% del club", declaró Axel Schuster, propietario de la franquicia.
Entre las soluciones que maneja el equipo se encuentran renegociar el contrato para utilizar el BC Place, construir un nuevo estadio o la mudanza a Las Vegas.
Situación completamente impensada para un equipo que hace menos de un año anunciaba con bombos y platillos a Thomas Müller como su fichaje estrella.
En caso de que se concrete la mudanza de la franquicia, Müller seguiría siendo jugador del Whitecaps, solo que tendría que cambiar su residencia de Canadá a Las Vegas.
La franquicia de la MLS enfrenta un complicado momento y todo parece indicar que Canadá perderá a uno de sus tres representantes en la liga estadounidense.