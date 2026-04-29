Subcampeón de la MLS se queda sin estadio y planea polémica mudanza a Las Vegas

"Ahora mismo, 2026 ha sido peor año financiero para nosotros que 2025. Hemos sido el segundo mejor equipo en Norteamérica y hemos sido, de nuevo, el último en ganancias en toda la MLS. Y eso no puede ser. En este momento, nadie, ni una persona está interesada en comprar siquiera el 1% del club", declaró Axel Schuster, propietario de la franquicia.