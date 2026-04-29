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Subcampeón de la MLS se queda sin estadio y planea polémica mudanza a Las Vegas

¡Increíble, pero cierto! Vancouver Whitecaps, finalista en la MLS en 2025, no podrá seguir jugando en Canadá y tendrá que trasladarse a EE UU. ¿Qué pasará con Thomas Müller?

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 10:31
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Esta es la razón por la que el Vancouver Whitecaps tendrá que abandonar el BC Place en la ciudad canadiense.

 Fotos: Vancouver Whitecaps FC
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El Vancouver Whitecaps, vigente subcampeón de la MLS y de la Concacaf Champions Cup, se vería forzado a marcharse de Canadá y mudarse a Las Vegas, Estados Unidos, a raíz de una serie de problemas administrativos.

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De acuerdo con The Athletic, el club en donde juega Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014, enfrenta varios inconvenientes que lo forzarían a irse a Las Vegas, lo cual abriría una serie de dificultades para la franquicia.

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Según los reportes, la mala repartición de utilidades, contrato de alquiler por expirar y la falta de interés por parte de patrocinadores orillarían al club a tener que irse a Nevada esta temporada.

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El club fue puesto a la venta y se esperaba que alguno de los inversores pudiera mantenerlo en Canadá, sin embargo, esto no ha sido posible debido a que no ha surgido ninguna "oferta viable" para mantener al club en la ciudad.

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Hasta 100 grupos inversores entablaron conversaciones formales para adquirir a los Whitecaps, sin embargo, no llegaron a buen puerto debido a las dificultades que representaba esto.

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Si bien el equipo ha tenido éxitos deportivos como ser finalista de la pasada Concacaf Champions Cup y de la MLS, además de contar con un buen promedio de asistencia (24 mil aficionados por partido) la parte administrativa es todo un desafío para la franquicia canadiense.

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Sus ganancias se han visto trastocadas por el alquiler del BC Place, sede del Mundial 2026, que pertenece a una entidad manejada por el gobierno provincial de Columbia Británica.

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El contrato de renta obliga al Vancouver Whitecaps a pagar 325 mil dólares anuales al gobierno provincial, además de destinar un monto de 4,15 dólares por cada entrada vendida.

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A la hora de revisar el reparto de ganancias el porcentaje de los Whitecaps solo representa un 12%, lo que refleja las pérdidas que sufren por cada partido en el BC Place.

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"Ahora mismo, 2026 ha sido peor año financiero para nosotros que 2025. Hemos sido el segundo mejor equipo en Norteamérica y hemos sido, de nuevo, el último en ganancias en toda la MLS. Y eso no puede ser. En este momento, nadie, ni una persona está interesada en comprar siquiera el 1% del club", declaró Axel Schuster, propietario de la franquicia.

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Entre las soluciones que maneja el equipo se encuentran renegociar el contrato para utilizar el BC Place, construir un nuevo estadio o la mudanza a Las Vegas.

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Situación completamente impensada para un equipo que hace menos de un año anunciaba con bombos y platillos a Thomas Müller como su fichaje estrella.

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En caso de que se concrete la mudanza de la franquicia, Müller seguiría siendo jugador del Whitecaps, solo que tendría que cambiar su residencia de Canadá a Las Vegas.

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La franquicia de la MLS enfrenta un complicado momento y todo parece indicar que Canadá perderá a uno de sus tres representantes en la liga estadounidense.

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