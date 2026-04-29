Exjugador de Motagua y linda periodista deportiva tuvieron su primer hijo: Así lo presumieron

Guapa periodista y exjugador del Motagua anunciaron en nacimiento de su hijo. Así los presumieron en redes sociales.
La linda periodista Cristel Osorio se ha convertido en madre por primera vez.
Cristel Osorio se ha consolidado en los últimos años como una de las comunicadoras deportivas con mayor visibilidad en Honduras contando con muchos seguidores en sus redes sociales.
Su trabajo en coberturas de fútbol, entrevistas a jugadores y presencia en estadios la han convertido en una figura reconocida por la afición hondureña
Con el paso del tiempo, también ha ganado notoriedad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su labor profesional y momentos de su vida personal.
Esta vez, Cristel Osorio ha dejado a un lado el tema de los deportes ya que se ha convertido en madre por primera vez.
El futbolista Yeison Mejía es la pareja sentimental de Cristel y hoy ambos se han convertido en padres por primera vez.
Cristel Osorio y Yeison Mejía son dos figuras conocidas dentro del entorno deportivo de Honduras, cada uno desde su respectivo campo: ella en el periodismo y la presentación deportiva, y él como futbolista profesional en la Liga Nacional.
Cristel Osorio se ha convertido en madre y se ha expresado muy emocionada por esa nueva etapa.
"Conocí el amor más grande de mi vida. Después de tanto esperar, soñar y sentirte dentro de mí, por fin te tengo en mis brazos", comenzó diciendo Cristel .
"Fueron momentos intensos, llenos de nervios, fuerza y esperanza... pero cada segundo valió la pena al escuchar tu primer llanto", señaló la joven Cristel Osorio al informar que es madre.
"Eres mi milagro, mi mayor bendición, mi razón para ser más fuerte cada día.Hoy nace una nueva versión de mí: una mamá dispuesta a darlo todo por ti. Bienvenido al mundo, mi amor... te prometemos cuidarte, amarte y acompañarte siempre”, cerró diciendo Osorio.
El mensaje de Cristel Osorio junto al futbolista Yeison Mejía junto su pequeño.
Las redes sociales ya se han inundado con mensajes de felicitaciones para Cristel Osorio y Yeison Mejía ya que se han convertido en padres por primera vez.
Tanto Cristel Osorio como Yeison Mejía son figuras públicas en Honduras, por lo que su vida personal suele generar interés mediático y comentarios constantes en redes sociales.
La pareja logra mantener un vínculo fuerte y saludable a pesar de los desafíos que suponen sus respectivos trabajos.
Yeison Mejía es un futbolista hondureño que ha desarrollado su carrera principalmente en la Liga Nacional, destacando por su paso en equipos importantes como el Motagua y Real España, actualmente forma parte de los Potros del Olancho FC.
En una entrevista, Cristel Osorio contó que lo que inicialmente la atrajo hacia Yeison Mejía fue su carácter atento, amable y respetuoso. Ella confesó, con un toque de humor, que desde el principio pensó: “Ese negrito tiene que ser mío”.
La pasión de Cristel Osorio por el fútbol no es reciente; viene desde su niñez, y su romance con el deportista es un reflejo de esta pasión.