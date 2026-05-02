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Muere “Kalimán”, el perro que se convirtió en símbolo de fidelidad entre aficionados del Olimpia

“Kalimán”, un perro que se hizo famoso por acompañar a su dueño a los partidos del Club Olimpia Deportivo, falleció, generando reacciones de tristeza entre aficionados

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 17:20
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La afición del Club Olimpia Deportivo está de luto tras confirmarse la muerte de “Kalimán”, un perro que se ganó el cariño de seguidores del fútbol hondureño por acompañar fielmente a su dueño a los estadios dentro y fuera del país.

 Foto: Redes sociales
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El can, considerado por muchos como un símbolo de lealtad, era conocido por asistir con frecuencia a los partidos del Olimpia.

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Desde las gradas se convirtió en parte de la barra olimpista y en una figura querida entre los aficionados.

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De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, “Kalimán” recorrió kilómetros junto a su propietario, incluso cruzando fronteras hacia países como El Salvador y Guatemala, con el único propósito de seguir al equipo de sus amores.

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Su historia trascendió más allá de las canchas, al representar la fidelidad incondicional que caracteriza a los perros, ganándose el reconocimiento de quienes lo vieron acompañar esta pasión deportiva sin importar distancias.

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Mensajes de despedida destacan que el animal “se ganó un lugar como uno más de la familia”, recordando su presencia constante en estadios y su cercanía con la afición olimpista.

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“La pasión no entiende de edades ni géneros, y este es un ejemplo de que tampoco de especies”, expresaron seguidores, quienes lamentan su partida y resaltan que su lealtad “jamás se olvidará”.

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La muerte de “Kalimán” deja un vacío entre los aficionados del Olimpia.

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Hoy lo recuerdan como “el mejor amigo del hombre” y un compañero inseparable en cada jornada futbolera.

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El Olimpia pierde a uno de sus seguidores más fieles: el perro “Kalimán”.

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