Muere “Kalimán”, el perro que se convirtió en símbolo de fidelidad entre aficionados del Olimpia

La afición del Club Olimpia Deportivo está de luto tras confirmarse la muerte de “Kalimán”, un perro que se ganó el cariño de seguidores del fútbol hondureño por acompañar fielmente a su dueño a los estadios dentro y fuera del país.
El can, considerado por muchos como un símbolo de lealtad, era conocido por asistir con frecuencia a los partidos del Olimpia.
Desde las gradas se convirtió en parte de la barra olimpista y en una figura querida entre los aficionados.
De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, “Kalimán” recorrió kilómetros junto a su propietario, incluso cruzando fronteras hacia países como El Salvador y Guatemala, con el único propósito de seguir al equipo de sus amores.
Su historia trascendió más allá de las canchas, al representar la fidelidad incondicional que caracteriza a los perros, ganándose el reconocimiento de quienes lo vieron acompañar esta pasión deportiva sin importar distancias.
Mensajes de despedida destacan que el animal “se ganó un lugar como uno más de la familia”, recordando su presencia constante en estadios y su cercanía con la afición olimpista.
“La pasión no entiende de edades ni géneros, y este es un ejemplo de que tampoco de especies”, expresaron seguidores, quienes lamentan su partida y resaltan que su lealtad “jamás se olvidará”.
La muerte de “Kalimán” deja un vacío entre los aficionados del Olimpia.
Hoy lo recuerdan como “el mejor amigo del hombre” y un compañero inseparable en cada jornada futbolera.
El Olimpia pierde a uno de sus seguidores más fieles: el perro “Kalimán”.