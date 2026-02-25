Marius Borg Høiby podría tener un hijo oculto, la casa real de Noruega se desmarca del caso

Oslo, Noruega.- Para el hijo de la princesa noruega Mette-Marit, las cosas en lugar de mejorar se ponen más turbias. En el juicio que se lleva a cabo en Oslo en contra de Marius Borg Høiby, el hijo de 29 años de la esposa del príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus, se ha hecho una revelación: Marius tendría un hijo cuya existencia se desconocía, hasta ahora.

¿Quién lo reveló?

En el juicio contra Marius Borg, de 29 años, han desfilado muchos testigos, y uno de ellos dio a conocer que el acusado tiene un hijo, del cuál le habló y hasta le mostró fotos a una de sus víctimas. Marius enfrenta cargos por 28 delitos, de los cuales ha admitido 24, los cuatro restantes son justamente cuatro violaciones de las cuales dice ser inocente.

El hijo de la princesa de Noruega habría hecho esta revelación de la existencia de su hijo, en una de las fiestas a la que acudió y donde se habría cometido una de las violaciones de las que se le acusa. Marius habría hablado con una de sus supuestas víctimas sobre asuntos personales, incluyendo su paternidad. El tribunal tendrá que esclarecer si este testimonio es verdadero, puesto que quien hizo esta declaración fue un amigo de la víctima, que no estuvo presente en el lugar, y lo que narró se basa en lo que la mujer le habría platicado después de la supuesta violación. "Le contó cosas sobre cómo había tenido una infancia difícil y le habló de su hijo y le mostró fotos de él, y cosas que le dieron confianza", dijo el amigo de la joven.

La casa real se desmarca