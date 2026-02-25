CSJ admite querella interpuesta por Cossette López contra el fiscal general Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- A tres meses de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Coseette López, interpusiera una querella contra el fiscal general Johel Zelaya, esta fue admitida. La querella fue presentada en octubre de 2025, previo al proceso electoral del 30 de noviembre. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer este miércoles que fue admitida la querella presentada por López contra Johel Zelaya, fiscal general de Honduras.

Para el 4 de marzo de 2026 fue programada la audiencia de conciliación, que dará inicio al proceso judicial. "Se ha confirmado por el juez natural que conoce esta causa, que llegó al conocimiento de la Corte el pasado 31 de octubre. Ya se ha admitido y se ha señalado el día 4 de marzo para la primera fase, una audiencia de carácter conciliatorio", dijo Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. En la audiencia de conciliación se prevé que se llegue a un "arreglo positivo" entre ambas partes, explicó Duarte. El portavoz agregó que "si se llega a ese arreglo, el proceso no tendría que avanzar a las demás fases" López se presentó ante el ente competente acusando a Zelaya del delito de revelación de secretos, luego de que este divulgara unos audios atribuidos a la funcionaria, en los que presuntamente planificaba un boicot a las elecciones. En su momento, Dagoberto Aspra, abogado de la funcionaria, explicó que la querella está fundamentada como una acción privada por violación al artículo 275 del Código Procesal Penal.

Audios divulgados