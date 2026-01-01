Video de Cossette López tras presentar querellas contra el fiscal y periodistas circula como actual, pero es de octubre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales como actual un video que muestra a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, hablando con periodistas tras interponer una querella en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con la descripción de la publicación, López presentó el recurso legal contra el fiscal general, Johel Zelaya, y los periodistas Rony Martínez y César Silva, del medio de comunicación Une TV, el 31 de diciembre de 2025. Pero la secuencia no es reciente. Corresponde al 30 de octubre del 2025 cuando López interpuso una querella contra Zelaya por difamación y “revelación de secretos” por la divulgación de audios atribuidos a López en un caso bajo investigación, lo que según ella, vulneró su derecho al debido proceso. Ese mismo día también presentó el mismo recurso legal por considerar que las declaraciones de los periodistas constituyeron injurias, calumnias y difamación con publicidad, y que vulneraron la honra e imagen de su hija.

"La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, salió de su prolongado escondite de la embajada para interponer una querella formal contra el Fiscal General de la República y contra los periodistas César Silva y Rony Martínez, del medio UNE-TV", dice literalmente parte de una entrada de una publicación en Facebook visualizada más de 43,000 veces desde el 31 de diciembre del 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cossette López es la representante del Partido Nacional ante el CNE desde septiembre de 2024. Durante su periodo como consejera presidenta del órgano electoral, fue señalada por retrasos en la distribución del material electoral en los comicios primarios, particularmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula, departamento de Cortés. López ha denunciado presiones, amenazas y ataques en su contra, incluso afirmando que su vida corre peligro por disputas políticas alrededor del proceso electoral de 2025. El Ministerio Público presentó audios que presuntamente la involucran en una trama para manipular resultados electorales, algo que ella niega y califica como tergiversación o información no verificada. Debido a estas tensiones, López ha presentado recursos legales y querellas con el fin de defender su reputación contra lo que considera violación de su derecho al debido proceso y difamación pública.

Es de octubre del 2025

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a una publicación en Facebook del medio Radio Cadena Voces que adjunta la misma secuencia de la publicación viral. El posteo data del 30 de octubre del 2025, lo que confirma que las declaraciones de la consejera no son recientes.

López en su intervención con periodista en las afueras de las instalaciones de la CSJ aseguró que las querellas se deben a que tanto el titular de la Fiscalía hondureña como los dos periodistas traspasaron límites legales y éticos al afectar la dignidad y los derechos de su hija, y que por eso decidió responder con acciones legales. En el clip, la consejera dice textulamente: "Por ir contra el honor, el buen nombre, el derecho a la propia imagen de mi hija. Son personas que han lacerado durante mucho tiempo ciertas cosas que con rabia se dirigen a mí, con un irrespeto que es inaceptable". López agrega que "Hay personas que se atreven a fabricar pruebas para presentar causas falsas como yo teniendo pruebas sustentadas en la realidad de delitos que se repiten y se repiten contra mí y contra mi hija, como no voy a actuar. Así que estoy aquí nuevamente creo que hay que ser hechos y no palabras, viniendo a rescatar el nombre de mi hija que está siendo vulnerado en todos sus derechos por estos dos periodistas, César Silva y Rony Martínez desde hace tiempo". Esto confirma que el video no es actual y que la declaración López fue realizada en un contexto diferente al actual.

Sobre el caso