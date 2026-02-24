  1. Inicio
CN propone condecorar a Cossette, Ana Paola y Carlos Cardona por defender la democracia

El presidente del Congreso argumentó que los tres consejeros del CNE se encargaron de concluir el proceso electoral de manera limpia, pese a los “ataques sistemáticos”

Zambrano destacó que los tres funcionarios enfrentaron ataques sistemáticos en redes sociales y medios de comunicación.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Reconociendo su labor durante el proceso electoral general, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este martes -24 de febrero- una iniciativa para condecorar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Enrique Cardona.

Según argumentó Zambrano, estos tres funcionarios mencionados, durante el desarrollo de las elecciones, se enfrentaron ataques sistemáticos en redes sociales y medios de comunicación por parte del gobierno anterior.

"Fueron ataques sistemáticos en redes sociales, en algunos de los medios de comunicación, así como al gobierno anterior, y realmente eso puso en precario el proceso electoral pasado", explicó.

Congreso aprueba reformas a Ley Electoral sobre licencias e interinatos en el CNE

Sin embargo, reconoció que, pese a ello, los consejeros “se mantuvieron firmes, realizaron la elección primaria, llevaron a cabo la elección general y emitieron la declaratoria”.

Zambrano enfatizó que por esa misma labor se logró elegir 128 diputados, 298 alcaldes y sus respectivos regidores, garantizando así la continuidad del sistema democrático en el país.

Destacó que, gracias tanto a Cossette López como a Ana Paola Hall "sacó el sistema democrático en el país" , igualmente del consejero Carlos Cardona, "que había que condecorarlo de la misma forma".

Inició el primer Consejo de Ministros del gobierno de Nasry Asfura

La iniciativa fue presentada ante la comisión especial que preside el diputado Rivera Calleja, y se espera que el dictamen correspondiente sea presentado en los próximos días.

Esta propuesta, según Zambrano, busca enviar un mensaje de respaldo institucional a los consejeros del CNE y valorar el esfuerzo realizado para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.

