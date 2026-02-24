CN propone condecorar a Cossette, Ana Paola y Carlos Cardona por defender la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Reconociendo su labor durante el proceso electoral general, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este martes -24 de febrero- una iniciativa para condecorar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Enrique Cardona.
Según argumentó Zambrano, estos tres funcionarios mencionados, durante el desarrollo de las elecciones, se enfrentaron ataques sistemáticos en redes sociales y medios de comunicación por parte del gobierno anterior.
"Fueron ataques sistemáticos en redes sociales, en algunos de los medios de comunicación, así como al gobierno anterior, y realmente eso puso en precario el proceso electoral pasado", explicó.
Sin embargo, reconoció que, pese a ello, los consejeros “se mantuvieron firmes, realizaron la elección primaria, llevaron a cabo la elección general y emitieron la declaratoria”.
Zambrano enfatizó que por esa misma labor se logró elegir 128 diputados, 298 alcaldes y sus respectivos regidores, garantizando así la continuidad del sistema democrático en el país.
Destacó que, gracias tanto a Cossette López como a Ana Paola Hall "sacó el sistema democrático en el país" , igualmente del consejero Carlos Cardona, "que había que condecorarlo de la misma forma".
La iniciativa fue presentada ante la comisión especial que preside el diputado Rivera Calleja, y se espera que el dictamen correspondiente sea presentado en los próximos días.
Esta propuesta, según Zambrano, busca enviar un mensaje de respaldo institucional a los consejeros del CNE y valorar el esfuerzo realizado para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.