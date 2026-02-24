CN propone condecorar a Cossette, Ana Paola y Carlos Cardona por defender la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Reconociendo su labor durante el proceso electoral general, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este martes -24 de febrero- una iniciativa para condecorar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Enrique Cardona.

Según argumentó Zambrano, estos tres funcionarios mencionados, durante el desarrollo de las elecciones, se enfrentaron ataques sistemáticos en redes sociales y medios de comunicación por parte del gobierno anterior.

"Fueron ataques sistemáticos en redes sociales, en algunos de los medios de comunicación, así como al gobierno anterior, y realmente eso puso en precario el proceso electoral pasado", explicó.