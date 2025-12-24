¿Quién es el consejero suplente Carlos Enrique Cardona que firmó la declaratoria del CNE?

La declaratoria fue aprobada y firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, así como por el consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández, quien integró el pleno en sustitución del consejero propietario, Marlon Ochoa, ante su ausencia en la sesión decisiva.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este miércoles la declaratoria oficial del nivel presidencial, en la que proclama como presidente electo de Honduras a Nasry Asfura , tras concluir el proceso de validación de los resultados de las elecciones generales.

Con la presencia de los tres consejeros, el órgano electoral aprobó formalmente la declaratoria presidencial .

Carlos Enrique Cardona Hernández es consejero suplente del CNE, cargo que ejerce junto con Karen Patricia Rodríguez Álvarez, ambos designados por el Congreso Nacional para integrar el pleno del organismo electoral cuando alguno de los consejeros propietarios no puede asistir a las sesiones programadas.

De acuerdo con la normativa electoral, la función principal de los consejeros suplentes es garantizar el funcionamiento continuo del CNE, asegurando el quórum requerido para deliberar y adoptar resoluciones en momentos clave del proceso electoral, como ocurrió con la declaratoria del nivel presidencial.

En reiteradas ocasiones, Cardona ha sido convocado específicamente para sustituir de manera temporal a Marlon Ochoa, quien ha registrado inasistencias reiteradas a sesiones del pleno, situación que ha generado tensiones internas y retrasos en algunos momentos del cronograma electoral.

Cardona representa ante el CNE al Partido Salvador de Honduras (PSH), y su participación en esta sesión resultó determinante para que el organismo pudiera avanzar con la proclamación oficial del ganador de las elecciones generales.

La declaratoria presidencial se produce en un contexto de expectativa política y atención nacional, ya que marca el cierre formal del proceso electoral en su nivel más alto y da paso a la transición hacia el nuevo período de gobierno.