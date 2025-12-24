Estados Unidos felicita a Nasry Asfura tras ser proclamado presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el pueblo hondureño ya se ha pronunciado en las urnas y reconoció a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.

“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, declaró Rubio en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales.

En su pronunciamiento, el jefe de la diplomacia estadounidense felicitó al mandatario electo y destacó el interés de Estados Unidos en fortalecer la relación bilateral.

“Estados Unidos felicita al presidente electo Nasry Asfura y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”, añadió.

A este mensaje se sumó el subsecretario del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE UU, quien reiteró el respaldo de Washington al proceso electoral hondureño.

“Estados Unidos felicita al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, por su elección como el próximo presidente del país. Reconocemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, y a la consejera del CNE, Cossette López, por su liderazgo y compromiso en la protección del proceso electoral y su respeto a la voluntad del pueblo”, expresó el Buró en un comunicado..

Agregó que Estados Unidos espera mantener una relación de cooperación con el próximo gobierno hondureño.

“Esperamos trabajar con el gobierno de Honduras en prioridades compartidas en materia de seguridad, economía y asuntos regionales”, puntualizó.