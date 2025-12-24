Gritos y abrazos en el búnker del PN: así celebran el triunfo de Nasry Asfura como presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.- Algarabía, abrazos, risas, gritos y silbidos se vivieron en el búnker del Partido Nacional luego de que Nasry Asfura fuera declarado presidente electo de Honduras este 24 de diciembre. Quien ofreció un discurso en el búnker fue la futura designada presidenta María Antonieta Mejía, quien agradeció los votos de confianza depositados en las urnas.

"Gracias. Gracias por este voto de confianza depositado en la urna. Gracias a todos y cada uno de los hondureños que se levantó temprano, que hizo fila, que fue con esperanza, amor, pero sobre todo con espíritu democrático, a salvar esta democracia, a salvar esta débil democracia", dijo María Antonieta.

María Antonieta Mejía aseguró: "Hoy tienen un nuevo presidente que los abrace, un hombre que está dispuesto a dar el pecho, el alma, la vida y el corazón, por transformar Honduras, por dejar un legado democrático, por dejar un legado en la historia. Ya lo hizo en la capital; ahora le toca reconstruir al país". "Asumimos este triunfo, pero no vamos a celebrar como corresponde, porque afuera todavía tenemos una misión que cumplir, y esa es recuperar cuatro años perdidos: cuatro años de desolación, cuatro años de tristeza y odio. Hoy nos toca, desde nuestras familias, empezar a construir, a abrazarnos como hermanos hondureños, a dejar atrás el odio, a dejar atrás la polarización, a dejar atrás todos los malos entendidos", dijo Antonieta.