"¡Honduras, cumplimos!": Ana Paola Hall tras declaratoria oficial presidencial del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La espera terminó. Tras 24 días de incertidumbre y luego de la declaratoria oficial presidencial compartida por la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y la consejera Cossette López, Nasry 'Tito' Asfura es declarado presidente de Honduras.

En su cuenta de X, la funcionaria aseguró que "nadie en el CNE 'elige' al presidente o presidenta de la República; es el pueblo quien decide y el CNE simplemente se limita a certificarlo".

Aclaró que esa certificación que contiene la declaratoria de elecciones generales a nivel presidencial "estuvo a punto de ser rehén político; pero, con firmeza, hemos defendido y seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún consejero o consejera, ni de partido político alguno".

Continuó: "Solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño. ¡Honduras: cumplimos!".