"¡Honduras, cumplimos!": Ana Paola Hall tras declaratoria oficial presidencial del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La espera terminó. Tras 24 días de incertidumbre y luego de la declaratoria oficial presidencial compartida por la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y la consejera Cossette López, Nasry 'Tito' Asfura es declarado presidente de Honduras.
En su cuenta de X, la funcionaria aseguró que "nadie en el CNE 'elige' al presidente o presidenta de la República; es el pueblo quien decide y el CNE simplemente se limita a certificarlo".
Aclaró que esa certificación que contiene la declaratoria de elecciones generales a nivel presidencial "estuvo a punto de ser rehén político; pero, con firmeza, hemos defendido y seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún consejero o consejera, ni de partido político alguno".
Continuó: "Solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño. ¡Honduras: cumplimos!".
El CNE emitió la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales, proclamando a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN), como presidente electo de Honduras, en un contexto marcado por una estrecha diferencia de votos.
La declaratoria fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona, quienes avalaron el documento conforme a los procedimientos establecidos por el órgano electoral.
Por su parte, el consejero Marlon Ochoa se negó a firmar la declaratoria, decisión que podría exponerlo a eventuales responsabilidades penales y civiles, al tratarse de un acto administrativo considerado obligatorio dentro del proceso electoral.