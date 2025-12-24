Nasry Asfura tras ser declarado presidente: “Honduras, estoy preparado para gobernar; no te voy a fallar"

Nasry Asfura, declarado nuevo presidente de Honduras, aseguró que está listo para gobernar y prometió no fallarle a Honduras

  Nasry Asfura tras ser declarado presidente: "Honduras, estoy preparado para gobernar; no te voy a fallar"

    En su primer pronunciamiento, tras conocerse la declaratoria, Asfura reconoció la labor del CNE.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 15:19

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya cuenta con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nasry Asfura, del Partido Nacional, fue proclamado este 24 de diciembre como nuevo presidente de la República, tras un proceso electoral cerrado y con gran expectativa ciudadana.

En su primer pronunciamiento, tras conocerse la declaratoria, Asfura reconoció la labor del CNE y expresó su compromiso con el país: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios bendiga Honduras!”

El CNE oficializó la victoria de Asfura a las 14:55 horas de este martes, con una ventaja de 27,026 votos.

El nuevo mandatario obtuvo un total de 1,479,822 votos (40.27%), mientras que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, alcanzó 1,452,796 votos (39.53%). Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.

La declaratoria presidencial fue realizada por la consejera presidenta Ana Paola Hall, acompañada de Cossette López y del consejero suplente Carlos Cardona, en ausencia del consejero Marlon Ochoa.

En el búnker del Partido Nacional, los militantes se encuentran festejando el triunfo de Nasry Asfura y prometieron que el nuevo presidente dará su discurso en unos minutos.

Quien ofreció un mensaje en el búnker fue la ahora designada presidenta María Antonieta Mejía: "Honduras tiene nuevo presidente, y se llama Nasry Juan Asfura zablah".

"La Biblia dice claro: el humillado será exaltado. No más confrontación, no más violencia. Honduras quiere paz, certeza y certidumbre", añadió.

Antonieta aseguró que Nasry Asfura "caminará de la mano del pueblo".

Asfura se ha mantenido en silencio y fuera del ojo público durante el escrutinio especial, en el que se revisaron más de 2,700 actas con inconsistencias.

Noticia en desarrollo...

