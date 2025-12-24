Nasry Asfura tras ser declarado presidente: “Honduras, estoy preparado para gobernar; no te voy a fallar"

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya cuenta con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nasry Asfura, del Partido Nacional, fue proclamado este 24 de diciembre como nuevo presidente de la República, tras un proceso electoral cerrado y con gran expectativa ciudadana.

En su primer pronunciamiento, tras conocerse la declaratoria, Asfura reconoció la labor del CNE y expresó su compromiso con el país: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios bendiga Honduras!”

El CNE oficializó la victoria de Asfura a las 14:55 horas de este martes, con una ventaja de 27,026 votos.