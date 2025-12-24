¿Con cuántos votos ganó las elecciones Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 6.5 millones de hondureños fueron habilitados para ejercer el sufragio en Honduras y en el extranjero el 30 de noviembre. Se estima que al menos el 50% de ellos logró salir a dar su voto, es decir, poco más de 3 millones de ellos.
Los resultados anteriores son con base en los datos de la empresa Smartmatic brindados a EL HERALDO, además de lo confirmado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien afirmó que alrededor de 3.7 millones de compatriotas cumplieron con el llamado.
De ese total, más de 1,479,822 (40.27%) de hondureños dieron su voto al antes candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, quien se convierte en el nuevo presidente de la República, luego de que Xiomara Castro haga de manera oficial el traspaso de gobierno.
Con una diferencia de 27,026 votos , "Papi" marca su triunfo frente al excandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien obtuvo 1,452,796 votos, representando el (39.53%).
Rixi Ramona Moncada, excandidata del partido Libertad y Refundación (Libre), por su parte, se mantuvo siempre en el tercer lugar con 705,408.
Con esto, Asfura se convierte en el primer nacionalista en superar la brecha de los 1.4 millones de votos fue Juan Orlando Hernández en 2017, cuyas elecciones estuvieron en controversia por señalamientos de fraude por parte de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, sumado a que fue por reelección pese a que el artículo 239 de la Constitución.
El primer candidato en llegar al millón de votos fue Ricardo Maduro Joest, quien gobernó para el período 2002-2006. Maduro alcanzó 1.1 millones de marcas en 2001, venciendo a su rival liberal, Rafael Pineda Ponce.
"Papi" se perfila como el segundo presidente más votado de Honduras desde el retorno a la democracia en 1981.