¿Con cuántos votos ganó las elecciones Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 6.5 millones de hondureños fueron habilitados para ejercer el sufragio en Honduras y en el extranjero el 30 de noviembre. Se estima que al menos el 50% de ellos logró salir a dar su voto, es decir, poco más de 3 millones de ellos.

Los resultados anteriores son con base en los datos de la empresa Smartmatic brindados a EL HERALDO, además de lo confirmado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien afirmó que alrededor de 3.7 millones de compatriotas cumplieron con el llamado.

De ese total, más de 1,479,822 (40.27%) de hondureños dieron su voto al antes candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, quien se convierte en el nuevo presidente de la República, luego de que Xiomara Castro haga de manera oficial el traspaso de gobierno.