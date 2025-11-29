Más de 6.5 millones de hondureños llamados a votar este 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo, más de 6.5 millones de hondureños habilitados en el padrón electoral escogerán, entre cinco candidatos presidenciales, al próximo presidente o presidenta de la República que sucederá a Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo. Las elecciones generales darán inicio a las 7:00 am y cerrarán a las 5:00 pm en todo el territorio nacional, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará los primeros resultados preliminares a partir de las 8:00 pm. Los hondureños tendrán que escoger entre Rixi Moncada, abogada y exministra de Defensa cercana al gobierno de Xiomara Castro, quien lidera el Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, figura mediática, exdesignado presidencial y candidato del Partido Liberal; Nasry (Tito) Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y aspirante del Partido Nacional; además de Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD), y Mario (Chano) Rivera, del Partido Demócrata Cristiano (DC).Pero Mario Rivera, cuya foto aparece en la papeleta presidencial, renunció a su candidatura a menos de una semana de las elecciones y ahora apoya la candidatura de Nasralla.

A excepción de Rivera, que tiró la toalla antes de llegar al día clave, cada candidato defendió su propuesta de gobierno, ideología y su plataforma, equipo de campaña y fórmula que dirigirá el Ejecutivo con tres designados presidenciales.Al momento de ejercer el sufragio, los votantes recibirán varias boletas: una para elegir al presidente o presidenta, otra para diputados al Congreso Nacional y otra de alcaldes. En estas elecciones están convocados a votar 6,522,577 ciudadanos, lo que representa un incremento de más de 1.3 millones de electores respecto a los 5,182,425 que votaron en las elecciones generales de 2021, ganadas por Xiomara Castro, de Libre, con 1,716,793 votos (51.12%). La participación en 2021 alcanzó el 68.78%, la cifra más alta registrada en elecciones generales durante las últimas dos décadas, según los informes oficiales del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha llamado a todos los hondureños a votar de manera masiva para evitar los fraudes electorales y mantener el porcentaje de participación del proceso general pasado. El CNE instalará 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en 5,885 centros de votación distribuidos en los 298 municipios del país y Estados Unidos.En el proceso participarán 831 observadores internacionales provenientes de 47 organizaciones y más de 5,200 observadores nacionales acreditados. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha desplegado setenta observadores, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con 101 personas. Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, ha enfatizado ante medios de comunicación que la participación de su equipo en este proceso " es estrictamente técnica, no es basada en ideologías políticas y solamente tomamos en cuenta hechos verificados".

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, ha expresado que “el respeto a la independencia de las autoridades electorales debe ser demostrado en términos de fuerza de la sociedad hondureña: líderes políticos, candidatos presidenciales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general deben contribuir para garantizar un proceso electoral ordenado, seguro y pacífico”.

Resultados del TREP

Un elemento central del proceso lo constituye el Trep (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), un sistema que permite digitalizar actas en las Juntas Receptoras de Votos mediante equipo informático con reconocimiento óptico de caracteres, validar automáticamente datos y transmitir información preliminar a un centro de cómputo. Este mecanismo genera tendencias preliminares de manera rápida y transparente, aunque los resultados oficiales definitivos provienen del escrutinio físico de las actas. Como en las elecciones generales de 2021, el CNE generará resultados parciales la noche del domingo para conocer el candidato con más votos alcanzados y que gobernará el país. Gracias al Trep, la ciudadanía, partidos y medios podrán ver los resultados iniciales con mayor rapidez luego del cierre de las mesas. Sin embargo, la declaración la hará ese organismo electoral hasta que haya sumado la mayor cantidad de votos con una tendencia irreversible.

Desinformación

Para frenar la desinformación, el CNE ha exhortado a los partidos políticos y empresas dedicadas a realizar encuestas a no difundir resultados totales o parciales de encuestas o sondeos de opinión pública. El CNE ha advertido que es prohibida la difusión de material de impresión, audiovisual, electrónico, digital, radiofónico, magnético o de cualquier otra índole, incluyendo publicaciones en redes sociales y plataformas en línea. El ciudadano que incumpla, que genere desinformación, corre el riesgo de enfrentar una multa de 40 salarios mínimos. Los materiales electorales llegaron a los 18 departamentos y son custodiados bajo resguardo militar y policial hasta su entrega a las JRV.Además, según Transparencia Electoral, cada JRV contará con un kit tecnológico: computadora todo-en-uno, impresora multifuncional y software para digitalizar las actas y detectar inconsistencias antes de enviarlas. El CNE habilitó centros de votación para hondureños en radicados en Estados Unidos, donde 400,000 ciudadanos están aptos para votar, pero solo se distribuyeron 18,000 papeletas. Las papeletas incluyen medidas de seguridad y características específicas que permiten identificar las falsas que caso de que alguien intente falsificarlas. El proceso cuenta con 120,000 personas capacitadas entre miembros de mesas, custodios, guías y técnicos del TREP. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) permanecerá en sesión permanente para resolver cualquier impugnación que surja durante la jornada.

Vigente la Ley Seca

Antes y durante el proceso electoral, ninguna persona en Honduras puede distribuir y consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos con el fin de evitar alteraciones durante la jornada cívica.El artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras establece que quedan prohibidos los espectáculos públicos y el expendio, distribución y/o consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional a partir de las 6:00 am del día sábado 29 de noviembre hasta las 6:00 pm del lunes 1 de diciembre. Los ciudadanos que infrinjan este artículo serán sancionados con una multa de cuatro a diez salarios mínimos, ha advertidoel CNE.

Consulta