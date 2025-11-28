"Gracias por el apoyo, compartimos los mismos principios": Nasry Asfura a Javier Milei

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, agradeció el respaldo del presidente de Argentina a pocas horas de las elecciones generales. Javier Milei se pronunció tras un segundo mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien igualmente dio su apoyo a Nasry Asfura. "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022", posteó Milei a través de su cuenta de X.

Seguidamente, el presidente argentino reafirmó su apoyo al presidenciable nacionalista: "Mi apoyo total para Tito Asfura, que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras". En respuesta, Papi a la Orden posteó: "Presidente Javier Milei: Muchas gracias por el apoyo, compartimos los mismos principios y valores. Este 30 de noviembre vamos a defender nuestra democracia y la libertad para vivir en paz".

Al igual que Javier Milei, el presidente Donald Trump mostró todo su apoyo a Nasry Asfura. "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Además de mostrar su apoyo, advirtió al pueblo hondureño que "Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".