Javier Milei respalda a Asfura y llama a una “derrota contundente del narcosocialismo” en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó este jueves su respaldo a la candidatura presidencial de Nasry Asfura y afirmó que la única forma de que “la libertad siga avanzando en el continente” es mediante una “derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras”. Milei, quien ha mantenido un discurso crítico hacia los gobiernos de izquierda en la región, aseguró que Asfura “representa de mejor manera la oposición". "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022", posteó Milei a través de su cuenta de X, (antes Twitter) en alusión al año en que comenzó el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro.

Además, el presidente argentino dejó en claro su postura sobre el proceso electoral hondureño: "Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras". Las declaraciones de Milei surgieron luego de que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que "si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo". "Tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Trump en su cuenta de Truth Social.