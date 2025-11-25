¿Quién es Carlos Bernardo Cherniak, embajador que cuestionó a Marlon Ochoa en la OEA?

Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina, fue uno de los líderes regionales que participó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para abordar la preocupación por las elecciones próximas en Honduras. Durante su disertación cuestionó la decisión del gobierno de Honduras de enviar a Marlon Ochoa, “famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada”. ¿Quién es él?