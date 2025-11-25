¿Quién es Carlos Bernardo Cherniak, embajador que cuestionó a Marlon Ochoa en la OEA?

Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina, fue uno de los líderes regionales que participó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para abordar la preocupación por las elecciones próximas en Honduras. Durante su disertación cuestionó la decisión del gobierno de Honduras de enviar a Marlon Ochoa, “famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada”. ¿Quién es él?
Carlos Bernardo Cherniak es el actual Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), nombrado por el decreto oficial 200/2025.
Anteriormente, Cherniak se desempeñó como Representante Permanente de Argentina ante agencias de la ONU con sede en Roma como la FAO, el FIDA y el PMA, desde diciembre de 2019.
Es abogado, diplomático de carrera y profesor en teoría de relaciones internacionales. Tiene formación de posgrado en Relaciones Internacionales por la FLACSO (Argentina) y por la Johns Hopkins University-SAIS, sede en Bolonia, Italia.
Ha ocupado diversos cargos en el servicio exterior argentino como director de Asuntos Nucleares y de Defensa, jefe adjunto de misión en la Embajada argentina en Italia (donde dirigió la Oficina Política), y director de Asuntos Parlamentarios del ministerio de Relaciones Exteriores.
Cherniak asumió la representación permanente argentina ante la OEA en marzo de 2025, reemplazando a su antecesora Sonia Cavallo. Recientemente, su perfil resaltó durante su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, donde cuestionó la designación de Marlon Ochoa como representante de Honduras.
Este martes, Cherniak lamentó que el gobierno de Honduras enviara al consejero Marlon Ochoa, "un famoso por festejar ante un ataque vandálico a una embajada", a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
El representante de Argentina alegó que, en lugar de mandar a "famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización", tendría que haber sido enviada la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cargo ocupado por Ana Paola Hall.
El cuestionamiento del argentino ocurre en alusión a las protestas de 2017, por una foto tomada por Marlon durante protestas contra un supuesto fraude que dio como resultado la reelección a Juan Orlando Hernández y donde se incendió la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
"Imagínense ustedes, por un minuto, que alguien que participa en un acto vandálico contra una de nuestras embajadas lo recibamos en nuestra casa de la democracia de las Américas, hablando de manera independiente de elecciones transparentes y limpias en su país", dijo el embajador argentino.