Así reaccionan funcionarios de Libre tras anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de indulto del presidente Donald Trump hacia el exmandatario Juan Orlando Hernández ha generado un sinfín de reacciones en funcionarios y militantes de Libertad y Refundación (Libre). Desde el oficialismo afirman que esta es una medida desesperada a días de las elecciones, aparte que es un "descaro" otorgarle el perdón presidencial, como lo afirmó el director de Aduanas, Fausto Cálix.

Ministros, diputados y diversos militantes de Libertad y Refundación (Libre) se pronunciaron en relación con la determinación del presidente de EE UU, Donald Trump.

Así reaccionan en Libertad y Refundación (Libre):

Fausto Cálix: "Lo que siempre supimos, hoy quedó en evidencia con el reciente mensaje de Trump: Votar por Nasry Asfura Zablah es votar por el regreso de Juan Orlando Hernández. Esas declaraciones no son un exabrupto ni una opinión cualquiera: son un chantaje político explícito y, sobre todo, una promesa descarada de impunidad para Juan Orlando Hernández, un expresidente condenado por narcotráfico por la justicia del mismo país desde donde ahora se le quiere perdonar. Pero este pueblo es sabio y ya los derrotó en las urnas y en las calles y esta vez no será la excepción. Solo hay una opción para seguir garantizando la DIGNIDAD de esta nación y justicia social; Rixi Moncada Presidenta. ¡Fuera Nasry, Fuera JOH!"

Octavio Pineda: "¡Están desesperados! Estamos listos para el 30 de noviembre". "Thank you Donald Trump: Votar por Tito es votar por JOH #NoVolverán".

Scherly Arriaga: "Si gana TITO regresa JOH. Atte. TRUMP Los narcos no volverán!! Rixi YA GANÓ".

Carlos Eduardo Reina: "Hoy quedó al descubierto lo que muchos intuían: la derecha quiere abrirle camino al retorno del proyecto de Juan Orlando Hernández, y las palabras de Donald Trump no fueron casualidad. Fueron un mensaje político calculado: ofrecerle aire y posible perdón a un expresidente condenado por narcotráfico, a través de la candidatura de Nasry Asfura. No es una discusión sobre el futuro del país. Es un intento de revivir el régimen que convirtió a Honduras en un narco-Estado y que el pueblo expulsó en 2021. Honduras no se gobierna desde afuera. Aquí decide el pueblo. Y el pueblo ya dijo nunca más. Por eso estas elecciones son decisivas: cerrar la puerta al pasado o permitir que el pasado vuelva disfrazado. Rixi Moncada representa lo contrario a ese retroceso: la defensa de la dignidad, de la soberanía y de una democracia sin impunidad. Nuestro mensaje es simple y firme: Honduras no volverá al narco-Estado.

Russel Garay (director de Servicio Civil): "Ya sabíamos que votar por Nasry Asfura es votar por JOH. A su regreso le espera la justicia del pueblo ¡Ni perdón ni olvido! #FueraJOH"