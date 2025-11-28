Trump respalda de nuevo a Asfura y advierte que EE UU “no malgastará su dinero” si él no gana

Donald Trump reiteró por segunda vez su apoyo al candidato nacionalista Nasry Asfura y aseguró que, de ganar la presidencia, Honduras recibiría un fuerte respaldo de Estados Unidos

    A dos días de postear un primer mensaje respaldando a Nasry Asfura, una vez más, Donald Trump muestra su apoyo y pide el voto para Nasry Asfura.

    Foto:Agencia EFE
  • 28 de noviembre de 2025 a las 15:27

Washintong, Estados Unidos.- Una vez más, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, asegurando que Estados Unidos brindará a Honduras un gran apoyo si gana la presidencia.

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente de los Estados Unidos advirtió que, si Nasry Asfura no gana, "Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

Salvador Nasralla responde a Trump tras llamarlo “casi comunista”

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", escribió Trump.

Pero además de un segundo mensaje donde respalda a Asfura, lo que acaparó titulares fue que Trump anunció "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

Sin rodeos, Trump llamó a los hondureños a votar por Nasry Asfura: "vote por Tito Asfura para presidente" y además felicitó a "Juan Orlando Hernández por su próximo idulto".

El pasado 26 de diciembre, el presidente estadounidense ya había anunciado abiertamente su respaldo a Nasry Asfura. En su primer mensaje, Trump aseguró que en Honduras la “democracia está en tela de juicio”.

Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

Además, afirmó que Honduras estaba en riesgo de "caer bajo influencia externa", vinculando directamente a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) con figuras de izquierda.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tampoco pasó desapercibido; Trump lo acusó de ser un opositor que divide el voto.

"La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional", posteó en su primer mensaje.

