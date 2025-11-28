Trump respalda de nuevo a Asfura y advierte que EE UU “no malgastará su dinero” si él no gana

Washintong, Estados Unidos.- Una vez más, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, asegurando que Estados Unidos brindará a Honduras un gran apoyo si gana la presidencia. "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. El presidente de los Estados Unidos advirtió que, si Nasry Asfura no gana, "Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", escribió Trump. Pero además de un segundo mensaje donde respalda a Asfura, lo que acaparó titulares fue que Trump anunció "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia". Sin rodeos, Trump llamó a los hondureños a votar por Nasry Asfura: "vote por Tito Asfura para presidente" y además felicitó a "Juan Orlando Hernández por su próximo idulto". El pasado 26 de diciembre, el presidente estadounidense ya había anunciado abiertamente su respaldo a Nasry Asfura. En su primer mensaje, Trump aseguró que en Honduras la "democracia está en tela de juicio".