Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Chatbot inteligente
Inicia un chat
Avatar interactivo
Conversa sin límites
Chatbot inteligente
Explora propuestas de campaña
Avatar interactivo
Resuelve tus dudas del proceso
Salvador Nasralla responde a Trump tras llamarlo “casi comunista”
Salvador Nasralla le respondió de forma contundente a Donald Trump después de que este lo calificara como enemigo de la libertad y “casi comunista”.
Rodiney Cerrato
seguir +
26 de noviembre de 2025 a las 20:07
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Rixi Moncada responde a Trump y denuncia “trampa” en las elecciones
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Salvador Nasralla responde a Trump tras llamarlo “casi comunista”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Donald Trump arremete contra Rixi Moncada: “La gente inteligente de Honduras la rechazaría”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Trump sorprende al solicitar el voto para Nasry Asfura en Honduras
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Maletas electorales de El Paraíso llegan con sellos semi levantados; autoridades aclaran causa en Danlí
Juan Flores
Videos Honduras
Honduras y México renuevan acuerdo para continuar exploración petrolera en La Mosquitia y el Caribe
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Conadeh: casi 900 mujeres han muerto violentamente durante el estado de excepción en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Liberales denuncian a Rixi Moncada ante el MP por ataques durante caravana de Nasralla
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Material electoral llega a Danlí para su distribución en El Paraíso
Juan Flores
Videos Honduras
Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA, pide responsabilidad y respeto de cara a las elecciones
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Proyecto de salida al sur avanza con dos kilómetros de brecha ya abiertos
Marbin López
Videos Honduras
Libre entrega becas y hace campaña en pleno silencio electoral
Cortesía