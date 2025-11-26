  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Salvador Nasralla responde a Trump tras llamarlo “casi comunista”

Salvador Nasralla le respondió de forma contundente a Donald Trump después de que este lo calificara como enemigo de la libertad y “casi comunista”.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 20:07
El Heraldo Videos