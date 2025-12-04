  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¡Inicia la temporada! Comerciantes venden artículos navideños en las salidas de la capital

Con el inicio de la temporada navideña, comerciantes se instalan en las salidas de la capital para vender todo tipo de artículos festivos a los transeúntes.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:40
El Heraldo Videos