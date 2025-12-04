  1. Inicio
Restauración de calle principal de la 21 de Octubre sigue abandonada y pone en riesgo a conductores

La restauración de la calle principal de la 21 de Octubre permanece abandonada, poniendo en riesgo a conductores que transitan por la zona.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:41
El Heraldo Videos