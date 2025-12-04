  1. Inicio
Comerciantes esperan reactivar ventas navideñas este mes de diciembre

Los comerciantes esperan reactivar sus ventas durante diciembre, aprovechando la temporada navideña y el aumento de la demanda de productos festivos.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:44
El Heraldo Videos