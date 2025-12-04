  1. Inicio
¡Peligro! Viga colgante amenaza a transeúntes en el Barrio Abajo

Una viga colgante en el Barrio Abajo representa un peligro para los transeúntes, quienes deben extremar precauciones hasta que sea removida de forma segura.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:36
El Heraldo Videos