Trabajadores y turistas fueron evacuados a tiempo tras voraz incendio en hotel de Roatán

Roatán, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este lunes en un reconocido hotel, ubicado en el sector de French Harbour en la isla de Roatán.

El siniestro ha generado alarma entre los residentes y turistas de la isla, mientras las llamas se propagan con rapidez por el complejo.​

Debido a que gran parte de la infraestructura del hotel está construida con madera, el fuego ha avanzado con fuerza, dificultando las labores de contención.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el hotel Hotel Fantasy Island, donde se encuentran trabajando arduamente para evitar que las llamas alcancen otras áreas del complejo.