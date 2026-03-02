  1. Inicio
Trabajadores y turistas fueron evacuados a tiempo tras voraz incendio en hotel de Roatán

Momentos de tensión se vivieron la noche de este lunes en Roatán, cuando un fuerte incendio consumió parte de un reconocido hotel. Aquí los detalles

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 20:42

Roatán, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este lunes en un reconocido hotel, ubicado en el sector de French Harbour en la isla de Roatán.

El siniestro ha generado alarma entre los residentes y turistas de la isla, mientras las llamas se propagan con rapidez por el complejo.​

Debido a que gran parte de la infraestructura del hotel está construida con madera, el fuego ha avanzado con fuerza, dificultando las labores de contención.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el hotel Hotel Fantasy Island, donde se encuentran trabajando arduamente para evitar que las llamas alcancen otras áreas del complejo.

Fuerte incendio se registra en complejo turístico de Roatán

Wilmer Guerrero comandante del Cuerpo de Bomberos dijo que las personas que se hospedaban en el hotel, así como los empleados fueron evacuados a tiempo. ​Hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro y el punto donde comenzaron las llamas.

No se han reportado heridos o víctimas fatales de manera oficial, aunque los daños materiales son cuantiosos.

​La densa columna de humo y el resplandor de las llamas son visibles desde varios puntos de la isla.

Autoridades confirmaron que tanto trabajadores como turistas lograron salir a tiempo del complejo.

Se espera que en las próximas horas, una vez sofocado el fuego, el equipo de investigación de incendios pueda determinar qué provocó este incidente que golpea al sector turístico de la isla de Roatán.

Este hotel es conocido por su diseño rústico y su ubicación privilegiada en un cayo privado, lo que aumenta la complejidad logística para los equipos de socorro al momento de movilizar cisternas.

