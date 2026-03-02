En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán

Este lunes 2 de marzo se registró un fuerte incendio en un reconocido hotel de Roatán. Las imágenes muestran un siniestro de gran magnitud.
Preliminarmente, lo que se conoce es que trabajadores y turistas lograron salir a tiempo del hotel Hotel Fantasy Island.
Debido a que gran parte de la infraestructura del hotel está construida con madera, el fuego ha avanzado con fuerza, dificultando las labores de contención.
El Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en la zona tratando de apagar el incendio.
Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar y trabajan arduamente para evitar que las llamas alcancen otras áreas del complejo.
Hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro y el punto donde comenzaron las llamas.
Hay una densa capa de humo que se logra observar desde varios puntos del municipio.
El incendio se produce tan solo a unos días de que se celebre la Semana Santa en Honduras, un feriado que dinamiza la economía por la movilización de turistas.
Se espera que en las próximas horas, una vez sofocado el fuego, el equipo de investigación de incendios pueda determinar qué provocó este incidente que golpea al sector turístico de la isla de Roatán.
Este hotel es conocido por su diseño rústico y su ubicación privilegiada en un cayo privado, lo que aumenta la complejidad logística para los equipos de socorro al momento de movilizar cisternas.