En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán

Fuertes llamas consumen un reconocido hotel en Roatán, Islas de la Bahía. Aquí las imágenes del fuerte siniestro

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 20:55
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
1 de 10

Este lunes 2 de marzo se registró un fuerte incendio en un reconocido hotel de Roatán. Las imágenes muestran un siniestro de gran magnitud.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
2 de 10

Preliminarmente, lo que se conoce es que trabajadores y turistas lograron salir a tiempo del hotel Hotel Fantasy Island.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
3 de 10

Debido a que gran parte de la infraestructura del hotel está construida con madera, el fuego ha avanzado con fuerza, dificultando las labores de contención.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
4 de 10

El Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en la zona tratando de apagar el incendio.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
5 de 10

Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar y trabajan arduamente para evitar que las llamas alcancen otras áreas del complejo.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
6 de 10

Hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro y el punto donde comenzaron las llamas.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
7 de 10

Hay una densa capa de humo que se logra observar desde varios puntos del municipio.

Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
8 de 10

El incendio se produce tan solo a unos días de que se celebre la Semana Santa en Honduras, un feriado que dinamiza la economía por la movilización de turistas.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
9 de 10

Se espera que en las próximas horas, una vez sofocado el fuego, el equipo de investigación de incendios pueda determinar qué provocó este incidente que golpea al sector turístico de la isla de Roatán.

 Foto: Captura de pantalla
En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán
10 de 10

Este hotel es conocido por su diseño rústico y su ubicación privilegiada en un cayo privado, lo que aumenta la complejidad logística para los equipos de socorro al momento de movilizar cisternas.

 Foto: Captura de pantalla
