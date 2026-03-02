  1. Inicio
Semiembolsado y entre los matorrales: Así hallaron el cuerpo de Cristopher Cerrato

Cristopher Cerrato fue hallado entre la maleza, con sus manos y pies atados y semiembolsado en el sector de El Cimarrón. Aquí los detalles

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 18:15
Un joven de tan solo 18 años de edad fue la persona hallada semiembolsada en el sector de El Cimarrón, este lunes 2 de marzo del 2026.

Foto: ELHERALDO-Cortesía
La víctima fue identificada como Cristopher Cerrato. Horas después del hallazgo de su cuerpo, su familia lo identificó.

 Foto: EL HERALDO
Con lágrimas en el rostro, destrozados y tristes, así se observó a la familia de Cristofer Cerrato en la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: EL HERALDO
Así fue encontrado el cuerpo de Cristopher Cerrato, entre unos matorrales y semiembolsado. A continuación, más detalles.

 Foto: Cortesía
Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa, de 18 años de edad, fue hallado exactamente en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, en Tegucigalpa.

 Foto: EL HERALDO
Fueron personas que transitaban por la zona quienes reportaron la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar.

 Foto: EL HERALDO
Por lo que se logra apreciar, parte del cuerpo del joven estaba dentro de bolsas plásticas.

 Foto: Cortesía
Cuando la Policía, junto a Medicina Forense, llegó al lugar, encontraron el cuerpo con las manos y los pies amarrados, y presentaba varios golpes.

 Foto: Cortesía
Por los golpes hallados en el cuerpo del joven, se presume que fue torturado y posteriormente asesinado.

 Foto: EL HERALDO
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue, donde fue identificado por sus familiares. Serán las autoridades quienes confirmen oficialmente las causas de su muerte.

 Foto: Cortesía
