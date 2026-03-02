Semiembolsado y entre los matorrales: Así hallaron el cuerpo de Cristopher Cerrato

Un joven de tan solo 18 años de edad fue la persona hallada semiembolsada en el sector de El Cimarrón, este lunes 2 de marzo del 2026.
La víctima fue identificada como Cristopher Cerrato. Horas después del hallazgo de su cuerpo, su familia lo identificó.
Con lágrimas en el rostro, destrozados y tristes, así se observó a la familia de Cristofer Cerrato en la morgue de Tegucigalpa.
Así fue encontrado el cuerpo de Cristopher Cerrato, entre unos matorrales y semiembolsado. A continuación, más detalles.
Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa, de 18 años de edad, fue hallado exactamente en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, en Tegucigalpa.
Fueron personas que transitaban por la zona quienes reportaron la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar.
Por lo que se logra apreciar, parte del cuerpo del joven estaba dentro de bolsas plásticas.
Cuando la Policía, junto a Medicina Forense, llegó al lugar, encontraron el cuerpo con las manos y los pies amarrados, y presentaba varios golpes.
Por los golpes hallados en el cuerpo del joven, se presume que fue torturado y posteriormente asesinado.
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue, donde fue identificado por sus familiares. Serán las autoridades quienes confirmen oficialmente las causas de su muerte.