Autobús vuelca en Olanchito por fallas mecánicas y deja varios pasajeros heridos

La unidad cubría la ruta entre Olanchito y San Pedro Sula cuando se accidentó en la comunidad de Armenia; los lesionados fueron trasladados al hospital Aníbal Murillo Escobar

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:20
Un autobús interurbano se accidentó este lunes -2 de marzo- en la comunidad de Armenia, municipio de Olanchito, Yoro, presuntamente debido a desperfectos mecánicos.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con la información preliminar, la unidad realizaba su recorrido regular entre Olanchito y San Pedro Sula cuando el conductor perdió el control y volcó con varios pasajeros a bordo.

 Foto: Cortesía
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas; sin embargo, las autoridades confirmaron que hay varios heridos.

 Foto: Cortesía
Los afectados fueron trasladados por cuerpos de emergencia al Hospital Doctor Aníbal Murillo Escobar para recibir atención médica. De manera preliminar, se informó que las lesiones son leves.

 Foto: Cortesía
Las primeras versiones atribuyen el accidente a fallas mecánicas en la unidad de transporte.

 Foto: Cortesía
Según el relato de testigos, el conductor realizó varias maniobras para evitar el vuelco, pero no logró controlar el vehículo.

 Foto: Cortesía
La unidad quedó volcada a un costado de la vía, mientras los pasajeros intentaban salir por sus propios medios.

 Foto: Cortesía
Personas que se encontraban en el sector auxiliaron a los ocupantes y colaboraron para sacarlos del autobús.

 Foto: Cortesía
Posteriormente, agentes policiales llegaron al lugar para resguardar la zona y apoyar en las labores de atención.

 Foto: Cortesía
Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han emitido un informe oficial detallado sobre el estado de salud de los heridos, aunque preliminarmente se indicó que todos se encuentran estables.

 Foto: Cortesía
