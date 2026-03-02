Dos hermanos gravemente heridos tras caer en una hondonada en Santa Bárbara

Dos supuestos hermanos resultaron gravemente heridos este lunes -2 de marzo- tras caer en una hondonada en el municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara.
Los hermanos se trasladaban en un pick-up color negro. El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcándose fuera de la carretera.
El automotor dio múltiples vueltas hasta quedar atrapado en una hondonada a un costado de la vía.
Producto del accidente, el vehículo quedó completamente destruido y las víctimas permanecieron atrapadas en su interior.
De acuerdo con información preliminar, en el pick-up solo se transportaban dos hermanos, quienes fueron identificados preliminarmente como Marco y Adolfo Mejía.
Ambos sufrieron lesiones de gravedad debido al fuerte impacto del vehículo durante el percance.
Personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el accidente los auxiliaron y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial.
Actualmente, ambos permanecen bajo atención médica; sin embargo, se desconoce su estado de salud.
Hasta el momento, no se ha establecido la causa exacta del accidente, aunque las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.
Se está a la espera de que las autoridades sanitarias brinden un informe oficial sobre la condición médica de ambos hermanos.