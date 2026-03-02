  1. Inicio
Dos hermanos gravemente heridos tras caer en una hondonada en Santa Bárbara

Marco y Adolfo Mejía sufrieron lesiones de gravedad luego de que el pick-up en la que se transportaban cayera en una hondonada en Santa Bárbara

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 15:24
Dos supuestos hermanos resultaron gravemente heridos este lunes -2 de marzo- tras caer en una hondonada en el municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
Los hermanos se trasladaban en un pick-up color negro. El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcándose fuera de la carretera.

 Foto: Cortesía
El automotor dio múltiples vueltas hasta quedar atrapado en una hondonada a un costado de la vía.

 Foto: Cortesía
Producto del accidente, el vehículo quedó completamente destruido y las víctimas permanecieron atrapadas en su interior.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con información preliminar, en el pick-up solo se transportaban dos hermanos, quienes fueron identificados preliminarmente como Marco y Adolfo Mejía.

 Foto: Cortesía
Ambos sufrieron lesiones de gravedad debido al fuerte impacto del vehículo durante el percance.

 Foto: Cortesía
Personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el accidente los auxiliaron y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial.

 Foto: Cortesía
Actualmente, ambos permanecen bajo atención médica; sin embargo, se desconoce su estado de salud.

 Foto: Cortesía
Hasta el momento, no se ha establecido la causa exacta del accidente, aunque las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

 Foto: Cortesía
Se está a la espera de que las autoridades sanitarias brinden un informe oficial sobre la condición médica de ambos hermanos.

 Foto: Cortesía
