Alias “Macarena”, vendedor de carros acribillado en La Esquina Caliente de SPS

Las autoridades ya identificaron al hombre que murió tras recibir varios impactos de bala en La Esquina Caliente de San Pedro Sula. A continuación, los detalles.
La víctima fue identificada como Jorge Francisco Rodríguez Rivera, de 43 años de edad, quien se dedicaba a la venta de carros.
El crimen ocurrió este lunes alrededor de las 7:30 de la mañana en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula.
Jorge Francisco Rodríguez, a quien todos conocían como “Macarena”, recibió varios impactos de bala entre la 7 y 8 calle de la avenida del barrio Santa Anita.
Así quedó su cuerpo a primeras horas de este lunes: boca arriba sobre una acera, tras recibir varios disparos.
Información preliminar indica que fue alrededor de las 7:30 de la mañana cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que encendió las alertas en la zona.
Algunas personas decidieron resguardarse tras los disparos, mientras que otros residentes salieron a inspeccionar y descubrieron que se trataba del vendedor de carros que había sido asesinado.
Una de las hipótesis es que a “Macarena” lo habrían intentado asaltar, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
En la acera de la calle quedó tendido boca arriba el cuerpo del hombre, quien vestía pantalón jeans y camisa azul.
Jorge se dedicaba a la compra y venta de vehículos desde hace varios años, según informó una amiga de la víctima. Hasta el momento no hay mayores detalles del crimen, es decir, se desconoce el móvil del asesinato y cuántas personas habrían participado.