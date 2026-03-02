  1. Inicio
Fue amarrado de pies y manos y torturado: crimen de Cristopher Cerrato en El Cimarrón

Semiembolsado y con signos de tortura fue encontrado el cuerpo sin vida de Cristopher Cerrato; familiares llegaron a identificarlo en la morgue capitalina

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 11:56
Horas después de encontrar su cuerpo sin vida, fue identificado el cuerpo de Cristopher Cerrato, un joven de 18 años de edad, quien habría sido asesinado de una manera dolorosa al sur de la capital. Esto se sabe sobre su crimen:

 Foto: EL HERALDO
Escenas de dolor y lágrimas en los rostros se observan en las afueras de la morgue del Ministerio Público, donde familiares llegaron a reconocer el cuerpo de Cristopher Cerrato.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa, de 18 años de edad, fue encontrado sin vida este lunes -02 de marzo- en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.

 Foto: EL HERALDO
El hallazgo se reportó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso sobre un cuerpo metido dentro de una bolsa plástica.

 Foto: EL HERALDO
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue, donde fue identificado por sus familiares.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El cuerpo estaba tirado en la orilla de la calle en medio de una zacatera y estaba atado de pies y manos con golpes en su cuerpo, lo que indicaria que fue torturado antes de ser asesinado.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los criminales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades tienen el trabajo de esclarecer el caso que se suma a la ola de violencia en el país.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El cadáver, que estaba embolsado, fue encontrado luego de un caso similar al del asesinato de otra persona ocurrido durante el fin de semana cerca de la misma zona.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
La escena se encuentra acordonada por motivos de investigaciones.

 Foto: EL HERALDO
