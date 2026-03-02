Fue amarrado de pies y manos y torturado: crimen de Cristopher Cerrato en El Cimarrón

Horas después de encontrar su cuerpo sin vida, fue identificado el cuerpo de Cristopher Cerrato, un joven de 18 años de edad, quien habría sido asesinado de una manera dolorosa al sur de la capital. Esto se sabe sobre su crimen:
Escenas de dolor y lágrimas en los rostros se observan en las afueras de la morgue del Ministerio Público, donde familiares llegaron a reconocer el cuerpo de Cristopher Cerrato.
Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa, de 18 años de edad, fue encontrado sin vida este lunes -02 de marzo- en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.
El hallazgo se reportó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso sobre un cuerpo metido dentro de una bolsa plástica.
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue, donde fue identificado por sus familiares.
El cuerpo estaba tirado en la orilla de la calle en medio de una zacatera y estaba atado de pies y manos con golpes en su cuerpo, lo que indicaria que fue torturado antes de ser asesinado.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los criminales.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades tienen el trabajo de esclarecer el caso que se suma a la ola de violencia en el país.
El cadáver, que estaba embolsado, fue encontrado luego de un caso similar al del asesinato de otra persona ocurrido durante el fin de semana cerca de la misma zona.
La escena se encuentra acordonada por motivos de investigaciones.