Aseguran 47 mil plantas de droga y narcolaboratorios en zonas montañosas de Colón

Durante la inspección en el área se aseguró una instalación artesanal que contenía precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de droga. Aquí las imágenes de los aseguramientos en varias zonas montañosas de Colón.
En una segunda operación ejecutada en el sector montañoso de Las Minas, siempre en el municipio de Tocoa, equipos militares y policiales localizaron dos plantaciones de supuesta marihuana distribuidas en un área aproximada de nueve manzanas de tierra.
Según el informe oficial, en estos cultivos se contabilizaron unas 31,500 plantas del alucinógeno, además del hallazgo de dos estructuras artesanales destinadas al procesamiento de la droga.
Las operaciones fueron desarrolladas con el apoyo conjunto de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.
Tras completar el levantamiento de información y documentación correspondiente, las autoridades procedieron a la erradicación de las plantaciones de marihuana conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
Estas acciones forman parte de las estrategias de combate al narcotráfico y reducción de cultivos ilegales que se desarrollan en regiones montañosas y de difícil acceso del país.
Las cobachas estaban en pequeñas zonas de la montaña.
Los agentes informaron del aseguramiento la mañana de este lunes 2 de marzo.
Afirmaron que seguirán en su lucha contra el narcotráfico.