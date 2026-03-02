  1. Inicio
Aseguran 47 mil plantas de droga y narcolaboratorios en zonas montañosas de Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron una plantación con 15,500 arbustos de hoja de coca y dos cultivos adicionales con 31,500 plantas de supuesta marihuana en el departamento de Colón

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 11:13
Durante la inspección en el área se aseguró una instalación artesanal que contenía precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de droga. Aquí las imágenes de los aseguramientos en varias zonas montañosas de Colón.

 Fotos: Cortesía
En una segunda operación ejecutada en el sector montañoso de Las Minas, siempre en el municipio de Tocoa, equipos militares y policiales localizaron dos plantaciones de supuesta marihuana distribuidas en un área aproximada de nueve manzanas de tierra.

 Foto: Cortesía
Según el informe oficial, en estos cultivos se contabilizaron unas 31,500 plantas del alucinógeno, además del hallazgo de dos estructuras artesanales destinadas al procesamiento de la droga.

 Foto: Cortesía
Las operaciones fueron desarrolladas con el apoyo conjunto de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

 Foto: Cortesía
Tras completar el levantamiento de información y documentación correspondiente, las autoridades procedieron a la erradicación de las plantaciones de marihuana conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

 Foto: Cortesía
Estas acciones forman parte de las estrategias de combate al narcotráfico y reducción de cultivos ilegales que se desarrollan en regiones montañosas y de difícil acceso del país.

 Foto: Cortesía
Las cobachas estaban en pequeñas zonas de la montaña.

 Foto: Cortesía
Los agentes informaron del aseguramiento la mañana de este lunes 2 de marzo.

 Foto: Cortesía
Afirmaron que seguirán en su lucha contra el narcotráfico.

 Foto: Cortesía
