Fuerte incendio se registra en complejo turístico de Roatán

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio estructural se registró la noche de este lunes -2 de marzo- en el complejo turístico Fantasy Island Beach Resort, ubicado en el municipio de Roatan, departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, las llamas se propagaron en una de las áreas del complejo, generando alarma entre huéspedes y residentes cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas o afectadas por este siniestro.