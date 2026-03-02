Fuerte incendio se registra en complejo turístico de Roatán

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio estructural se registró la noche de este lunes -2 de marzo- en el complejo turístico Fantasy Island Beach Resort, ubicado en el municipio de Roatan, departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.
De acuerdo con reportes preliminares, las llamas se propagaron en una de las áreas del complejo, generando alarma entre huéspedes y residentes cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas o afectadas por este siniestro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para controlar la emergencia en la isla y actualmente realizan labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que el fuego se reactive o se extienda a otras estructuras del hotel.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial sobre las causas del incendio y la magnitud de los daños materiales ocasionados en este reconocido destino turístico del Caribe hondureño.