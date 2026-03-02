  1. Inicio
  2. · Sucesos

Fuerte incendio se registra en complejo turístico de Roatán

Bomberos realizan labores de enfriamiento y aún se desconoce si hay heridos. Autoridades investigan las causas y evalúan los daños en el sitio turístico

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 19:54
Fuerte incendio se registra en complejo turístico de Roatán

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio estructural se registró la noche de este lunes -2 de marzo- en el complejo turístico Fantasy Island Beach Resort, ubicado en el municipio de Roatan, departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, las llamas se propagaron en una de las áreas del complejo, generando alarma entre huéspedes y residentes cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas o afectadas por este siniestro.

Autobús vuelca en Olanchito por fallas mecánicas y deja varios pasajeros heridos

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para controlar la emergencia en la isla y actualmente realizan labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que el fuego se reactive o se extienda a otras estructuras del hotel.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial sobre las causas del incendio y la magnitud de los daños materiales ocasionados en este reconocido destino turístico del Caribe hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias