Más de 100 centros educativos de la capital registran daños en su infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.– Para miles de estudiantes de Tegucigalpa, y Comayagüela, asistir a las aulas de clases no solo representa un espacio de formación académica; en muchos casos, también es sinónimo de una educación que se ve marcada por daños en los centros educativos.

En ese sentido, al menos 115 centros educativos del Distrito Central registran daños en su infraestructura, según la solicitud de información SOL-SDE-4574-2025 a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Datos oficiales detallan que las principales incidencias están relacionadas con deficiencias estructurales y carencias de mobiliario, lo que limita las condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

Autoridades de distintos centros educativos aseguraron a este rotativo que los problemas más recurrentes incluyen techos en mal estado, filtraciones de agua en aulas y muros perimetrales con daños visibles.

Condiciones que según dirigentes magisteriales, se agravan durante la temporada de lluvias y el ingreso de frentes fríos, cuando las afectaciones se vuelven más evidentes dentro de los salones de clase.