Más de 100 centros educativos de la capital registran daños en su infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.– Para miles de estudiantes de Tegucigalpa, y Comayagüela, asistir a las aulas de clases no solo representa un espacio de formación académica; en muchos casos, también es sinónimo de una educación que se ve marcada por daños en los centros educativos.
En ese sentido, al menos 115 centros educativos del Distrito Central registran daños en su infraestructura, según la solicitud de información SOL-SDE-4574-2025 a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Datos oficiales detallan que las principales incidencias están relacionadas con deficiencias estructurales y carencias de mobiliario, lo que limita las condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.
Autoridades de distintos centros educativos aseguraron a este rotativo que los problemas más recurrentes incluyen techos en mal estado, filtraciones de agua en aulas y muros perimetrales con daños visibles.
Condiciones que según dirigentes magisteriales, se agravan durante la temporada de lluvias y el ingreso de frentes fríos, cuando las afectaciones se vuelven más evidentes dentro de los salones de clase.
Un ejemplo de esta situación se ocurre en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), que según Wilfredo Moreno subdirector del centro educativo, si bien la Secretaría de Educación ejecutó mejoras durante 2025, varias intervenciones aún permanecen pendientes.
“Todavía quedan trabajos por completar en el instituto, como la reparación de filtraciones en algunos techos y la sustitución de ventanales dañados, que durante los frentes fríos afectan a los alumnos”, señaló.
Entre los centros educativos que según informes oficiales registran daños se encuentran la Escuela Normal Mixta Bilingüe Pedro Nufio, el C.E.B. San Miguel de Heredia, el Jardín de Niños Roberto Acosta, Instituto San José del Pedregal, Anexo Escuela John F. Kennedy y Centro América Este, todos ubicados en el Distrito Central.
Hasta 2025, se contabilizaron 7,973 centros educativos en la capital; si se considera que 115 centros educativos presentan algún tipo de daño infraestructural, la cifra refleja que una parte de la población estudiantil desarrolla sus actividades académicas en instalaciones que permanecen parcialmente adecuadas para la educación.
Respuesta
En respuesta a esta situación, Digna Ruiz, directora departamental de Educación de Francisco Morazán, aseguró a EL HERALDO que durante los primeros 100 días de gestión departamental —es decir, hasta mayo— se iniciarán los procesos de remodelación y mejora en los centros educativos que reportan incidencias de daños.
"En estos momentos está levantando por medio tanto de la Secretaría de Educación como la Dirección Departamental una cuestión de riesgos, donde estamos viendo deficiencias de infraestructura menores", explicó.
Según la funcionaria, la primera etapa de las mejoras y remodelaciones partirá de los daños menores en los centros educativos.
"En estos primeros 100 días pensamos reconstruir por municipio; lo mínimo será un centro educativo para iniciar trimestralmente etapas para mitigar los daños", finalizó.