Unas 7,000 escuelas y colegios públicos registran daños en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de un mes para el inicio del año escolar en el sistema público, alrededor de siete mil centros educativos aún presentan daños en su infraestructura en Honduras.

Así lo informó el viceministro de Eduacación, Edwin Hernández, quien aseguró que, pese al programa de intervención de infraestructura escolar, muchos centros educativos reportan daños, principalmente relacionadas a techos, filtraciones y muros perimetrales en mal estado.

“La mayoría de centros necesitaban muchos techos, cercos perimetrales, sistema eléctrico, de agua potable y aguas residuales, en la mayoría de casos esas eran las necesidades más urgentes”, aseguró.

Hernández señaló que, aunque la cifra de siete mil centros sigue siendo elevada, el número de instituciones educativas con daños en su infraestructura disminuyó de manera significativa desde 2022, año que contabilizaba alrededor de 12,000 escuelas en mal estado.

En Honduras, el número total de centros educativos públicos y privados se estima en alrededor de 17,358 edificios escolares, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a partir de reportes de Educación.