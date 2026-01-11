Unas 7,000 escuelas y colegios públicos registran daños en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de un mes para el inicio del año escolar en el sistema público, alrededor de siete mil centros educativos aún presentan daños en su infraestructura en Honduras.
Así lo informó el viceministro de Eduacación, Edwin Hernández, quien aseguró que, pese al programa de intervención de infraestructura escolar, muchos centros educativos reportan daños, principalmente relacionadas a techos, filtraciones y muros perimetrales en mal estado.
“La mayoría de centros necesitaban muchos techos, cercos perimetrales, sistema eléctrico, de agua potable y aguas residuales, en la mayoría de casos esas eran las necesidades más urgentes”, aseguró.
Hernández señaló que, aunque la cifra de siete mil centros sigue siendo elevada, el número de instituciones educativas con daños en su infraestructura disminuyó de manera significativa desde 2022, año que contabilizaba alrededor de 12,000 escuelas en mal estado.
En Honduras, el número total de centros educativos públicos y privados se estima en alrededor de 17,358 edificios escolares, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a partir de reportes de Educación.
No obstante, representantes magisteriales señalaron que la situación en los diferentes centros educativos debe mejorar de manera urgente, ya que las condiciones actuales de infraestructura afectan el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje, además “ponen en riesgo tanto a estudiantes como docentes”.
“Es un reto para las próximas autoridades poder encargarse de desarrollar un nuevo modelo educativo para garantizar una educación gratuita y de calidad en todos los niveles educativos en el país", apuntó Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).
Lluvias y daños
La lluvias que mantuvieron a Honduras en alerta roja y amarilla el pasado septiembre y parte de octubre intensificaron los daños infraestructurales en las principales ciudades del país.
Por ejemplo, informes oficiales de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) apuntaron que hasta octubre, unos 18 centros educativos habían registrado daños, inundaciones y deterioro en la capital.
Siendo las filtraciones de agua, inundaciones en aulas de clases, humedad y muros perimetrales en mal estado los principales un panorama que marcó el último trimestre de clases para cientos de estudiantes en la capital.