Falla técnica deja a 290 pasajeros varados en SPS rumbo a Madrid

San Pedro Sula, Honduras.- El vuelo UX016 de la aerolínea Air Europa con destino a Madrid fue retrasado este jueves 26 de febrero luego de que la aeronave presentara fallas técnicas minutos antes del despegue programado a las 11:45 de la mañana en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. La aeronave transportaba a unos 290 pasajeros, en su mayoría hondureños, así como viajeros con nacionalidad española y de otras nacionalidades. El vuelo tenía como destino el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras detectar el desperfecto mecánico, la salida fue reprogramada inicialmente para las 3:30 de la tarde; sin embargo, posteriormente se notificó a los pasajeros que el itinerario quedaba suspendido sin una hora ni fecha confirmada.

Personal de Air Europa confirmó a EL HERALDO que el vuelo podría realizarse este mismo día si la aeronave logra repararse, aunque también existe la posibilidad de que salga mañana, el lunes o incluso hasta el jueves, por lo que aún no hay una confirmación definitiva. Los pasajeros han permanecido durante largas horas en la terminal aérea. Algunos llegaron desde las 6:00 de la mañana, otros a las 7:00 y 8:30, siguiendo la recomendación de presentarse con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales. Durante la espera, los viajeros denunciaron falta de atención inicial, señalando que padecieron hambre y sed. Posteriormente, la aerolínea distribuyó alimentos, incluyendo pizza y refrescos, para los afectados. Erika Rodríguez, hondureña con nacionalidad española que reside en España desde hace siete años, expresó su preocupación ante el retraso.

“El lunes comienzo a trabajar y ahora no sé cómo justificarme ante mi jefe. No tengo un comprobante, solo puedo explicar que el avión tuvo una falla”, manifestó. Otros hondureños que regresaban a Europa tras visitar a sus familias luego de muchos años también expresaron malestar por la incertidumbre y la falta de una postura oficial clara por parte de la aerolínea sobre lo ocurrido.

Incertidumbre por alojamiento y nuevas afectaciones

Muchos pasajeros se preguntan dónde pasarán la noche si el avión no logra repararse. Algunos aseguran que no tienen otra opción que dormir en el aeropuerto o recurrir a amigos o familiares, ya que no cuentan con recursos suficientes para cubrir hospedaje. Entre los viajeros también surgieron dudas sobre la cobertura del seguro de viaje. “Si pagamos seguro, ¿por qué no nos cubre?”, cuestionaban algunos ante la falta de información oficial. Personal de la aerolínea indicó a EL HERALDO que una parte de los pasajeros fue reubicada en el vuelo que saldrá el próximo lunes, aunque ya no existen más cupos disponibles. Según esa versión, la única solución viable sería que la aeronave averiada quede operativa para transportar al resto de viajeros.