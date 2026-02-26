MOE UE dará a conocer informe final con observaciones de las elecciones generales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea regresa a Honduras para presentar el informe final sobre las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025, un documento que recoge hallazgos clave del proceso electoral y plantea recomendaciones orientadas a fortalecer futuros comicios en el país. Representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desarrollarán una serie de actividades oficiales como parte del cierre de su labor de observación, que inició meses antes de la jornada electoral con el despliegue de expertos y observadores en distintas regiones del territorio nacional.

El informe final será presentado públicamente el martes 3 de marzo durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la misión, el eurodiputado Francisco Assis, quien expondrá las principales conclusiones derivadas del análisis técnico del proceso electoral hondureño. Según lo informado, el documento incluye recomendaciones dirigidas a mejorar aspectos clave del sistema electoral, entre ellos la transparencia, la organización logística, la equidad en la contienda política y la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Estas sugerencias buscan servir como insumo para eventuales reformas electorales en el país.