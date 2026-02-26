Matan a hombre de origen asiatico en San Pedro Sula

La víctima fue identificada preliminarmente como Lean, propietario del establecimiento de repuestos para motocicletas “Xing Hua”, negocio que —según vecinos— operaba desde hace aproximadamente 20 años en el sector.

San Pedro Sula, Honduras.- Un comerciante de origen coreano fue asesinado la mañana de este jueves en el interior de su negocio, ubicado en el barrio Las Flores de San Pedro Sula, en la zona norte del país.

De acuerdo con testigos, el hombre acababa de abrir el local cuando varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

"Era una persona que no se metía con nadie. A mí me duele porque ellos se llevaban con uno; en este sector eran apreciados. Vinieron directamente a matarlo, no había nadie más en el negocio", relató una mujer que conoció a la víctima.

Minutos después del crimen, empleados del negocio llegaron al lugar y, consternados, rompieron en llanto al confirmar la muerte de su jefe.

Elementos de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área y realizar las primeras pesquisas, mientras equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios que permitan identificar y capturar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen; no se descarta que el hecho esté relacionado con robo o extorsión, delitos que continúan afectando a comerciantes en la capital industrial del país