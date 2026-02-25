Terminal de autobuses de Perisur sigue en el abandono y sin fecha para iniciar operaciones

Tegucigalpa, Honduras.– Desde marzo de 2014, la terminal de buses ubicada en el mercado Perisur permanece como un proyecto paralizado, pese a ser una obra anunciada como parte del desarrollo urbano al sur de la capital.

Mediante un recorrido por el sector, EL HERALDO constató que el sector asignado a la terminal de buses refleja un panorama de abandono, sin maquinaria y personal trabajando.

Al ser consultado por la obra, Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, aseguró que reactivar el proyecto continúa como uno de los planes de desarrollo pendientes al sur de la capital.

“Tengo pendiente reunirme con la junta directiva de Perisur para ver qué vamos a hacer con esa pequeña terminal de transporte y cómo se puede potenciar el proyecto”, explicó.

Según el edil, la obra se posiciona como un proyecto de orden urbano en el tema de flujo vial y orden urbano, que de funcionar, podría aliviar el flujo de transporte en el Distrito Central.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

“Perisur se puede potenciar para evitar que entren buses al centro de la ciudad y que se queden en Perisur, por lo menos los que vienen del sur”, aseguró Zelaya.