Terminal de autobuses de Perisur sigue en el abandono y sin fecha para iniciar operaciones

Tegucigalpa, Honduras.– Desde marzo de 2014, la terminal de buses ubicada en el mercado Perisur permanece como un proyecto paralizado, pese a ser una obra anunciada como parte del desarrollo urbano al sur de la capital.
Mediante un recorrido por el sector, EL HERALDO constató que el sector asignado a la terminal de buses refleja un panorama de abandono, sin maquinaria y personal trabajando.
Al ser consultado por la obra, Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, aseguró que reactivar el proyecto continúa como uno de los planes de desarrollo pendientes al sur de la capital.
“Tengo pendiente reunirme con la junta directiva de Perisur para ver qué vamos a hacer con esa pequeña terminal de transporte y cómo se puede potenciar el proyecto”, explicó.
Según el edil, la obra se posiciona como un proyecto de orden urbano en el tema de flujo vial y orden urbano, que de funcionar, podría aliviar el flujo de transporte en el Distrito Central.
“Perisur se puede potenciar para evitar que entren buses al centro de la ciudad y que se queden en Perisur, por lo menos los que vienen del sur”, aseguró Zelaya.
Al ser consultados vendedores del mercado Perisur recalcaron la necesidad de reactivar el proyecto, y afirmaron que durante los años, la terminal de buses es una obra que se mantiene como una promesa latente de reactivación en el sector.
"Seguimos esperando que se vuelva a activar la terminal de buses; durante años recibimos una promesa que finalmente se activaría el proyecto", explicaron.
Además, locatarios del sector señalaron que, de concluirse y ponerse en funcionamiento la obra, el mercado podría experimentar un incremento en el flujo de clientes y, por ende, en la actividad económica diaria.
Según cifras de 2025, en el sector operan alrededor de 400 vendedores, quienes dependen directamente del movimiento comercial que genera la afluencia de personas.
Acuerdos
EL HERALDO tuvo acceso al contrato No. 0701/GLA/AMDC/2024, código N.° 1870, titulado “Puesta en valor del Mercado de Abasto y Terminal de Transporte Perisur”, con un monto de 32 millones de lempiras.
El documento establece la habilitación de la terminal de buses e incluye obras como cambios en el sistema de alcantarillado en el acceso, mejoramiento vial, construcción de cerco perimetral, equipamiento urbano, instalación de una caseta de policía municipal y señalización vial.
A la obra se sumaban estacionamientos para la terminal de autobuses y visitantes del mercado, casetas de vigilancia, estaciones de espera para taxis y un módulo de baños vinculados al acceso y al estacionamiento.
Pese a todas las especificaciones, el contrato no detalla una fecha específica de inicio o finalización general del proyecto, ya que los plazos están sujetos a la ejecución de cada componente de la terminal de buses.
Autoridades anteriormente vinculadas a la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Distrito Central indicaron que el contrato registró avances, pero debía ser enviado al Congreso Nacional para su ratificación. Según explicaron, ese proceso mantuvo la obra detenida por varios meses.