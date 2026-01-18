Terminal de Perisur: L 32 millones invertidos y una obra que permanece en abandono

Tegucigalpa, Honduras.- C​​​on el período municipal 2022-2026 entrando en su recta final, la terminal de autobuses del Mercado Perisur, ubicada al sur de Tegucigalpa, se perfila como otro proyecto inconcluso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Pese a que la obra fue concebida bajo una visión orientada a mejorar la accesibilidad del comercio y el transporte en la zona sur de la capital, las estructuras antiguas y el abandono forman hoy parte del panorama. Sin embargo, el 1 de marzo de 2024, la AMDC, liderada por el alcalde Jorge Aldana, y la empresa Constructora CODELCO, S. A. de C. V., firmaron el contrato No. 0701/GLA/AMDC/2024, código N.° 1870, titulado “Puesta en valor del Mercado de Abasto y Terminal de Transporte Perisur ”, valorado en 32 millones de lempiras. De acuerdo con el documento oficial, la obra contemplaba una intervención integral para modernizar el mercado y la terminal de autobuses de Perisur, con una serie de mejoras estructurales destinadas a beneficiar tanto a los locatarios como a los miles de usuarios que diariamente transitan por la zona.

Según el contrato, el proyecto incluía el mejoramiento de la calle de acceso principal, con obras viales, portal de ingreso, equipamiento urbano, señalización, reparación de baños existentes y la construcción de un cerco perimetral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, se establecía la habilitación de la terminal de autobuses, con cambios en accesorios y alineamientos, mejoramiento vial interno, cerramiento perimetral, equipamiento urbano y señalización vial.

El contrato también detallaba la construcción de varias edificaciones, entre ellas una oficina de la Policía Municipal, sistemas hidrosanitarios y eléctricos, además de puertas y ventanas. A esto se sumaban estacionamientos para la terminal de autobuses y para visitantes del mercado, casetas de vigilancia, estaciones de espera para taxis y un módulo de baños vinculados al acceso y al estacionamiento. Pese a lo que indican los documentos oficiales, un recorrido de EL HERALDO confirmó que el panorama del sector refleja una realidad totalmente diferente, ya que la obra se mantiene sin avances significativos, sin maquinaria o personal trabajando . Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial de la AMDC, aseguró a este rotativo que la obra se encuentra detenida y que necesitará la intervención del Congreso Nacional para ser finalizada. “Este contrato ha tenido avances; sin embargo, debe ser enviado al Congreso Nacional para su ratificación, y por eso las obras están detenidas”, explicó el funcionario.

Plazos