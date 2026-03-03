Marlon Ochoa presenta recurso de inconstitucionalidad en contra de su juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Después de denunciar que hay un plan para asesinarlo, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de inconstitucional contra su juicio polítoco. Ochoa, especificó ante los medios de comunicación, que el recurso es en contra del artículo 243, "reformado de la Constitución y diversos articulos de la ley especial sobre el juicio políitico que pretenden iniciar el día de hoy en el Congreso en mi contra y en contra de otro funcionario". Según el consejero, su fundamentos para solicitar el recurso se basana con la "alta discrecionalidad con la que quedó estructurado el juicio político, no tiene un seguimiento, un cumplimiento de las principales garantías constitucionales como: derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa".

El representante del partido Libertad y Refundación afirmó que el juicio político en su contra ha iniciado con "prejuzgamientos". Detalló que en su solcitud busca que "se inaplique el artículo 234 de manera preventiva y se instruya al Congreso Nacional a hacer, por un lado, una reforma constitucional del artículo 234, así como reformas a la ley de juicio político".

Testigo del fraude

Marlon Ochoa sostuvo que las acciones en su contra se deben a que es el principal testigo del fraude cometido en las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Según Ochoa, hay suficientes pruebas de las manipulaciones e injerencias de parte del presidente Donald Trump en el proceso hondureño que dio como ganador a Nasry "Tito" Asfura. Para Ocho el juicio político se está iniciando por dos sencillas razones: "la primera, una porque soy el único testigo directo y presencial del fraude realizado en noviembre de 2025, no solo de las manipulaciones e injerencias ejecutadas por Estados Unidos, por las maras, pandillas y narcotráfico. También soy testigo directo de lo que pasaba a lo interno del CNE donde dejaron de contarse más actas y votos".

"Además, quieren sacarme porque en 2029, viene el capo narcotraficante, convicto, Juan Orlando Hernández a inscribirse en las elecciones siguientes. Esas sosn las verdaderas razones que quieren inicar un juicio político amparadas por una ley que ya ha sido ordenado el Estado de Honduras que lo tienen que reformar".



Amenazas de muerte

Horas más temprano, en el programa Frente a Frente, Ochoa denunció que hay un plan para asesinarlo por oponerse al fraude electoral que denunció en las elecciones generales de 2025. “Las personas señaladas en los audios tienen en curso un plan para asesinarme. He solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar mi vida y mi integridad física y los responsabilizo por cualquier atentado contra mi vida”, dijo durante el programa matutino.