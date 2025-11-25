Terminal de buses del mercado Perisur tampoco se concluirá este 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La culminación de la terminal de buses del mercado Perisur se tornó como una falsa promesa para cientos de vendedores capitalinos.

El inmueble que hace más de 10 años comenzó a ser construido, registra apenas un avance del 10%, hurtos y debilitamiento en sus estructuras.

Según la Alcaldía Municipal, la obra sería oficialmente habilitada en diciembre del 2024, sin embargo, casi un año después, el proyecto de transporte aún no registra más avances.

Un empleado del proyecto que omitió su nombre aseguró que la obra no se perfila como prioridad para ser culminada en 2025.