Terminal de buses del mercado Perisur tampoco se concluirá este 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La culminación de la terminal de buses del mercado Perisur se tornó como una falsa promesa para cientos de vendedores capitalinos.
El inmueble que hace más de 10 años comenzó a ser construido, registra apenas un avance del 10%, hurtos y debilitamiento en sus estructuras.
Según la Alcaldía Municipal, la obra sería oficialmente habilitada en diciembre del 2024, sin embargo, casi un año después, el proyecto de transporte aún no registra más avances.
Un empleado del proyecto que omitió su nombre aseguró que la obra no se perfila como prioridad para ser culminada en 2025.
“Hace tres semanas que el proyecto está parado, la Alcaldía vino a colocar las ventanillas y las puertas porque estaban quebradas pero a esta obra le falta mucho aún”, aseguró.
Las constantes exigencias por parte de locatarios obligaron al edil Jorge Aldana a explicar que los trabajos iban lentos “debido a la falta de fondos”, pero que el proyecto no tardaría más de seis meses.
Sin embargo, más de un año después de esa promesa, trabajadores de la obra aseguraron a este rotativo que “la terminal de buses se mantiene paralizada porque esperan a que les acrediten para seguir el proyecto, se tiene proyectado que en diciembre tienen que terminar”.
Presupuesto
La terminar de buses que nació con el propósito de mejorar la movilidad de las personas y vincularla con la actividad comercial cuenta con un presupuesto de ejecución de 32 millones de lempiras.
Las autoridades locales justificaron que durante el 2025 la obra registro retrasos debido a las intensas lluvias de octubre y los procesos de pago. "Ya que la Alcaldía quedó en condiciones difíciles y los pagos se hacen en base a recaudo”, admitieron.