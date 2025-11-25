Vendedores implementan medidas de seguridad previo a elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Con mayas y láminas de madera como refuerzo a sus ventanales, cientos de comerciantes se preparan con medidas adicionales de seguridad de cara a las elecciones generales que se celebrarán este domingo 30 de noviembre.

Propietarios de diversos puntos de venta aseguran que estas precauciones buscan prevenir daños a los locales ante posibles disturbios o actos vandálicos durante la jornada electoral, ya que prefieren "anticiparse a cualquier incidente para proteger sus negocios e integridad de la clientela".

"El ambiente está muy tenso, tenemos miedo que ocurran relajos después de las elecciones, y desde ya nos estamos preparando para posibles eventualidades", aseguró Pamela Ruso, comerciante ubicada en Comayagüela.