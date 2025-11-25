Vendedores implementan medidas de seguridad previo a elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Con mayas y láminas de madera como refuerzo a sus ventanales, cientos de comerciantes se preparan con medidas adicionales de seguridad de cara a las elecciones generales que se celebrarán este domingo 30 de noviembre.
Propietarios de diversos puntos de venta aseguran que estas precauciones buscan prevenir daños a los locales ante posibles disturbios o actos vandálicos durante la jornada electoral, ya que prefieren "anticiparse a cualquier incidente para proteger sus negocios e integridad de la clientela".
"El ambiente está muy tenso, tenemos miedo que ocurran relajos después de las elecciones, y desde ya nos estamos preparando para posibles eventualidades", aseguró Pamela Ruso, comerciante ubicada en Comayagüela.
EL HERALDO constató que pese al anticipo de seguridad en los diversos locales capitalinos, emprendedores y comerciantes poco a poco mantienen solo el producto indispensable en sus puntos de venta.
"Ya no podemos tener toda la mercadería en nuestros locales, prácticamente solo mantenemos lo que consideramos será la venta del día", explicaron comerciantes capitalinos.
Caída en las ventas
Vendedores aseguraron que, debido a la incertidumbre de los próximos comicios generales, las ventas se desplomaron hasta en un 60%.
"Debido a las elecciones, las ventas reflejan caídas en comparación al año pasado, que a mediados de noviembre ya notábamos el movimiento de personas buscando comida, regalos, ropa y decoraciones navideñas", Alejandra Velázquez, comerciante ubicada en la cuarta avenida de Comayagüela.
Posible cierre de locales
Empresarios y vendedores aseguraron a este rotativo que, como medidas de seguridad, planean cerrar temporalmente sus locales de comercio.
"Ya estamos listos para cerrar los locales si es necesario, podemos vender en línea, pero es un rubro aún más bajo en ventas para nosotros, lo que no queremos es ser víctimas de ningún robo", apuntaron.