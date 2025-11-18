Más de 300 vendedores operarán con autorización en el centro histórico

Tegucigalpa, Honduras.- En las concurridas calles del centro histórico, cientos de vendedores, emprendedores y padres de familia ya se preparan para recibir la esperada época navideña, caracterizada por la venta de ropa, calzado y productos para la tradicional cena.
El bullicio creciente anuncia el inicio de la temporada de compras de diciembre, avisando tanto a capitalinos como a visitantes que la época de regalos y estrenos está cada vez más cerca.
Comerciantes ubicados en el parque central de Tegucigalpa aseguran que diciembre es una época alta en ventas y prevén una fuerte afluencia de compradores en sus habituales puntos de venta.
“Desde agosto nos estamos preparando para recibir la Navidad. Se sabe que durante la mitad de noviembre y todo diciembre las ventas incrementan mucho para nosotros. Esperamos que la población nos busque para comprar su ropa, zapatos, joyas y decoraciones navideñas”, expresó Dania Gómez, vendedora del sector.
Ante el incremento de la actividad comercial, EL HERALDO realizó un recorrido por varias zonas de Tegucigalpa y Comayagüela, donde ya se percibe un ambiente de unidad familiar reflejado en la compra anticipada de juguetes, ropa de estreno y artículos festivos.
"Desde antes de noviembre ya visualizamos las cosas que queremos comprar para diciembre, este año ha sido duro para muchas personas, pero la navidad y año nuevo nos alegra y nos da esperanza que todo va a mejorar", aseguraron ciudadanos consultados.
Permisos de comercio temporal
Ante la alta demanda comercial, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emitió más de 300 permisos de operación temporales para vendedores informales en diciembre.
"La AMDC busca tener un orden peatonal, y por eso se emiten permisos temporales de comercio para que los vendedores de distintos puntos de la capital vendan en el centro histórico", explicó Marco Méndez, gerente de Orden Público de la Alcaldía.
De los 300 permisos temporales autorizados, 200 de ellos estarán ubicados en el centro histórico, empezando desde el colorido Paseo Liquidámbar hasta el plaza central. Los 100 restantes, comercializarán sus productos en puntos dispersos de la capital.
"Se sabe que muchas veces en el centro hay un descontrol en el paso peatonal, y como alcaldía queremos mitigar eso mediante espacios estrictamente establecidos de venta, porque no es permitido que un vendedor obstaculice el paso peatonal de las personas", apuntó.
Asimismo, señaló que los permisos de operación serán válidos del 15 de diciembre al 5 de enero del 2026, fecha en la que, la venta decembrina debe culminar oficialmente en las calles y avenidas.
carretilleros
Para las personas que visitan recurrente la capital de Tegucigalpa, es normal ver a los populares "carretilleros", que se posicionan en la peatonal ofreciendo sus productos.
Sin embargo, ante el previsto aumento peatonal en las zonas comerciales, la Alcaldía aseguró que se regularán los horarios y lugares de comercio para los vendedores que utilizan carretas para ofrecer sus productos.
"Los populares carretilleros usualmente se colocan a medio día en la peatonal, pero ellos no cuentan con licencias de comercio emitidas por la municipalidad, entonces con respeto los apartamos del camino peatonal", explicaron.
Lista de precios
Según comerciantes ubicados en los mercados de Comayagüela y Tegucigalpa, los precios se han mantenido estables a pesar de los cambios económicos.
Por ejemplo, un pantalón y camisa cuestan alrededor de 1,000 lempiras; si incluyen zapatos, calcetines y ropa completa, unos 2,000 lempiras. Los tenis se cotizan entre 1,000 y 1,200 lempiras, dependiendo del tipo de calzado.
Los comerciantes coinciden en que la temporada navideña es la oportunidad más esperada del año para reactivar sus ingresos, sobre todo después de un 2024 con ventas bajas.
Demanda de juguetes
Según la comuna edilicia, esperada venta de comida, los juguetes y la ropa serán los artículos más solicitados durante estas fiestas.
"Con el pago del aguinaldo la gente espera comprar juguetes, comida de temporada como torrejas, nacatamales, rosquillas en miel , y mucha carne; sin olvidar la ropa y los ahora rezagados cuetes", aseguraron.