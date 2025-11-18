Más de 300 vendedores operarán con autorización en el centro histórico

Tegucigalpa, Honduras.- En las concurridas calles del centro histórico, cientos de vendedores, emprendedores y padres de familia ya se preparan para recibir la esperada época navideña, caracterizada por la venta de ropa, calzado y ​​​​productos para la tradicional cena.

El bullicio creciente anuncia el inicio de la temporada de compras de diciembre, avisando tanto a capitalinos como a visitantes que la época de regalos y estrenos está cada vez más cerca.

Comerciantes ubicados en el parque central de Tegucigalpa aseguran que diciembre es una época alta en ventas y prevén una fuerte afluencia de compradores en sus habituales puntos de venta.

“Desde agosto nos estamos preparando para recibir la Navidad. Se sabe que durante la mitad de noviembre y todo diciembre las ventas incrementan mucho para nosotros. Esperamos que la población nos busque para comprar su ropa, zapatos, joyas y decoraciones navideñas”, expresó Dania Gómez, vendedora del sector.

Ante el incremento de la actividad comercial, EL HERALDO realizó un recorrido por varias zonas de Tegucigalpa y Comayagüela, donde ya se percibe un ambiente de unidad familiar reflejado en la compra anticipada de juguetes, ropa de estreno y artículos festivos.

"Desde antes de noviembre ya visualizamos las cosas que queremos comprar para diciembre, este año ha sido duro para muchas personas, pero la navidad y año nuevo nos alegra y nos da esperanza que todo va a mejorar", aseguraron ciudadanos consultados.