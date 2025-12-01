  1. Inicio
Rostros que nadie esperaba dentro y fuera del CN: sorpresas de los primeros resultados del CNE

¿Quiénes avanzan y quiénes quedan fuera del CN? Desde el presidente del Legislativo hasta rostros ligados a actos de corrupción, estas son las sorpresas de los primeros resultados

  • 01 de diciembre de 2025 a las 17:12
Nadie se lo esperaba. Mientras algunos rostros reconocidos y con altos puestos en el actual gobierno quedan fuera, otras figuras polémicas permanecen, y algunos candidatos no tan conocidos también avanzan.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y una de las principales figuras del gobierno de Xiomara Castro, tras haber ocupado el alto mando en el Legislativo, estaría quedando fuera en Cortés, donde se eligen 20 parlamentarios. Hasta el mediodía se encontraba en la posición 51.

Ramón Barrios, otro parlamentario del Partido Libertad y Refundación que buscaba la reelección por Cortés, estaba en la posición 46, lo que indica que también quedaría fuera.

El famoso “Señor de los Chocoyos”, Antonio Rivera Callejas, se suma al listado de congresistas que, de momento, no serían reelectos en Francisco Morazán. El diputado nacionalista buscaba su quinta reelección en el Legislativo.

Isis Cuéllar estaría dentro del Congreso Nacional con 8,739 votos, pese a haber estado involucrada en uno de los actos de corrupción más cuestionados del gobierno de Xiomara Castro, el conocido “Checazo de Sedesol”, que también salpicó al ministro José Carlos Cardona.

José Salomón Nazar Ordóñez, del Partido Liberal de Honduras, con 37,660 votos, también estaría ingresando al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Es un exmundialista que en una entrevista con Hablemos de Política reveló que la inversión hecha en propaganda fue mínima.

Alia Kafati, del Partido Liberal, con 35,638 votos, también estaría dentro del Congreso Nacional, según el conteo preliminar. La candidata se volvió viral en redes sociales tras su participación en el foro Hablemos de Política de EL HERALDO, La Prensa y Gotv, donde se le dificultó nombrar cinco ríos importantes del país.

 Foto: EL HERALDO
Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libertad y Refundación, con 28,159 votos, es la expareja de Carlos Cardona. A pesar de que muchos pensaron que el acto de corrupción en el que estuvo ligado el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social la afectaría, López Pérez sí estaría entrando al Congreso.

Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con 22,753 votos, fue tendencia en redes sociales por la gran cantidad de propaganda en las calles y estaría logrando un escaño en el Legislativo.

Luz Ernestina Mejía Portillo, exMiss Honduras y congresista entre 1998 y 2002, del Partido Liberal, con 34,950 votos, también estaría regresando al Congreso.

Oswaldo José Ramos Aguilar, hijo de Oswaldo Ramos Soto, político hondureño fallecido en 2024, tendría la posibilidad de estar en el Congreso Nacional por el Partido Nacional, con 44,171 votos.

José Carlentón Dávila Mondragón, candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, un partido considerado pequeño, estaría siendo favorecido con 9,704 votos en Francisco Morazán, pese a ser menos conocido.

