Rostros que nadie esperaba dentro y fuera del CN: sorpresas de los primeros resultados del CNE

Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libertad y Refundación, con 28,159 votos, es la expareja de Carlos Cardona. A pesar de que muchos pensaron que el acto de corrupción en el que estuvo ligado el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social la afectaría, López Pérez sí estaría entrando al Congreso.